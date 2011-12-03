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Descontinuado
100% de potência de vapor, 20%* de poupança de energia
A função inovadora do ferro a vapor Philips garante que obtém 100% de potência do vapor para remover os vincos eficazmente. Em simultâneo, poupa 20%* de energia automaticamente, visto que elimina o desperdício de vapor.
Fio de 3 m
O sistema anti-pingos do seu ferro a vapor Philips permite-lhe passar a ferro tecidos delicados a temperaturas baixas sem ter de se preocupar com manchas de gotas de água.
O sistema Double Active Calc do seu ferro a vapor Philips evita a acumulação do calcário através de pastilhas anticalcário e de uma função de limpeza de calcário fácil de utilizar.
Poupança de Energia Automática A função inovadora do ferro a vapor Philips garante que obtém 100% de potência do vapor para remover os vincos eficazmente. Em simultâneo, poupa energia automaticamente, visto que elimina o desperdício de vapor.
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Prémios
4.0
de 5
107
Críticas
88%
recomendam este produto
Kat00001
03/12/2011
United Kingdom
Smooth operator
Good quality, solid but light iron. Ironing made easy. Extra long flex. Looks good.
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Esta avaliação foi feita para EnergyCare GC3620 Steam iron
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Kasia
02/10/2011
United Kingdom
Well done!
good size, easy to use, steam is good, happy with my purchase
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zaza49
24/10/2011
France
Produit très performant et simple d'utilisation en plus d'un beau design
Le fer Philips est assez facile à manier car très léger. Il donne de bons résultats , alors que son prix n'est pas très élevé. En plus, il a un beau design car il existe en plusieurs coloris. Je le recommande pour que le repassage ne soit plus une corvée mais un moment plus agréable.
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