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Descontinuado

EnergyCareFerro a vapor

GC3620/02

4

| (107) Críticas | 88% recomendam este produto

1 prémio

100% de potência de vapor, 20%* de poupança de energia

A função inovadora do ferro a vapor Philips garante que obtém 100% de potência do vapor para remover os vincos eficazmente. Em simultâneo, poupa 20%* de energia automaticamente, visto que elimina o desperdício de vapor.

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Ferro a vapor para resultados mais ecológicos

100% de potência de vapor, 20%* de poupança de energia

  • Fio de 3 m

O sistema anti-pingos mantém as suas roupas sem manchas ao engomar

O sistema anti-pingos mantém as suas roupas sem manchas ao engomar

O sistema anti-pingos do seu ferro a vapor Philips permite-lhe passar a ferro tecidos delicados a temperaturas baixas sem ter de se preocupar com manchas de gotas de água.

O Sistema Double Active Calc evita a acumulação de calcário

O Sistema Double Active Calc evita a acumulação de calcário

O sistema Double Active Calc do seu ferro a vapor Philips evita a acumulação do calcário através de pastilhas anticalcário e de uma função de limpeza de calcário fácil de utilizar.

Poupança de Energia Automática

Poupança de Energia Automática

Poupança de Energia Automática A função inovadora do ferro a vapor Philips garante que obtém 100% de potência do vapor para remover os vincos eficazmente. Em simultâneo, poupa energia automaticamente, visto que elimina o desperdício de vapor.

Especificações técnicas

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Prémios

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Críticas

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4.0

de 5

107

Críticas

88%

recomendam este produto

03/12/2011

United Kingdom

United Kingdom

Smooth operator

Good quality, solid but light iron. Ironing made easy. Extra long flex. Looks good.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para EnergyCare GC3620 Steam iron

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para EnergyCare GC3620 Steam iron

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Well done!

good size, easy to use, steam is good, happy with my purchase

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para EnergyCare GC3620 Steam iron

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24/10/2011

France

France

Produit très performant et simple d'utilisation en plus d'un beau design

Le fer Philips est assez facile à manier car très léger. Il donne de bons résultats , alors que son prix n'est pas très élevé. En plus, il a un beau design car il existe en plusieurs coloris. Je le recommande pour que le repassage ne soit plus une corvée mais un moment plus agréable.

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Esta avaliação foi feita para EnergyCare GC3620 Fer vapeur

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