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  • Solução compacta para uma fácil remoção de vincos
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Descontinuado

Steam&GoVaporizador para roupa portátil

GC362/80

1 prémio

Solução compacta para uma fácil remoção de vincos
Vaporização mais fácil com a placa aquecida SmartFlow. Utilize na vertical ou na horizontal em áreas difíceis de engomar. Garantia de que não queima. O design compacto e leve facilita a utilização em qualquer altura e em qualquer local. Basta vaporizar e está pronto!
Ver todos os benefícios

Utilize na vertical ou na horizontal para melhores resultados

Solução compacta para uma fácil remoção de vincos

  • 1300 W, até 24 g/min.

  • Vaporização vertical e horizontal

  • Depósito de água amovível de 70 ml

  • Saco de arrumação resistente ao calor

Vapor vertical e horizontal para maior conveniência

Vapor vertical e horizontal para maior conveniência

Utilize o vapor na vertical para remover vincos e para refrescar roupa pendurada sem uma tábua de engomar. Utilize o vapor na horizontal para obter resultados perfeitos em áreas difíceis de engomar, como punhos e colarinhos. Em qualquer posição, o potente vapor contínuo proporciona excelentes resultados.

Placa aquecida SmartFlow para melhores resultados de vapor*

Placa aquecida SmartFlow para melhores resultados de vapor*

Graças à tecnologia SmartFlow, a placa de vapor é aquecida até à temperatura ideal, segura para todos os tecidos, e evita áreas molhadas. A placa de vapor aquecido ajuda a engomar o tecido durante a vaporização na horizontal e fornece resultados de vapor ainda melhores.*

Vapor contínuo automático para uma fácil remoção de vincos

Vapor contínuo automático para uma fácil remoção de vincos

Uma bomba elétrica fornece automaticamente vapor contínuo para fácil e rápida remoção de vincos.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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Avisos legais

  1. Em comparação com Philips Steam&Go GC310 e GC320; sem placa aquecida SmartFlow.

  2. Testado por uma entidade independente para os tipos de bactérias Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 com 1 minuto de tempo de vaporização.