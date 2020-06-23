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Descontinuado
1300 W, até 24 g/min
Vaporização vertical e horizontal
Depósito de água amovível de 70 ml
Saco de arrumação resistente ao calor
Uma bomba elétrica fornece automaticamente vapor contínuo para fácil e rápida remoção de vincos.
O acessório de escova abre as fibras do tecido e permite uma melhor penetração do vapor. Isto é especialmente útil para peças de roupa mais grossas, como casacos e sobretudos. Também ajuda a remover sujidade e borboto.
O vaporizador é seguro para utilizar em todos os tecidos e roupa que podem ser engomados. A placa de vapor pode ser encostada em segurança a qualquer peça de roupa sem risco de queimar - uma ótima solução para tecidos delicados, como a seda.
Prémios
5.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
CatiaR
23/06/2020
Portugal
Para manhãs agitadas e com rugas na roupa
Tem uma grande rapidez na produção de vapor, ideal para alturas em que não dispomos de muito tempo.
Pontos positivos
Rápido no aquecimento
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Steam&Go GC363/30 Vaporizador para roupa portátil
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Steam&Go GC363/30 Vaporizador para roupa portátil
Em comparação com Philips Steam&Go GC310 e GC320; sem placa aquecida SmartFlow.
Testado por uma entidade independente para os tipos de bactérias Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 com 1 minuto de tempo de vaporização.