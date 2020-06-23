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  • Solução compacta para uma fácil remoção de vincos
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Descontinuado

Steam&GoVaporizador para roupa portátil

GC363/30

5
| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

1 prémio

Solução compacta para uma fácil remoção de vincos
Vaporização mais fácil com a placa aquecida SmartFlow. Utilize na vertical ou na horizontal em áreas difíceis de engomar. Garantia de que não queima. O design compacto e leve facilita a utilização em qualquer altura e em qualquer local. Basta vaporizar e está pronto!
Ver todos os benefícios

Utilize na vertical ou na horizontal para melhores resultados

Solução compacta para uma fácil remoção de vincos

  • 1300 W, até 24 g/min

  • Vaporização vertical e horizontal

  • Depósito de água amovível de 70 ml

  • Saco de arrumação resistente ao calor

Vapor contínuo automático para uma fácil remoção de vincos

Vapor contínuo automático para uma fácil remoção de vincos

Uma bomba elétrica fornece automaticamente vapor contínuo para fácil e rápida remoção de vincos.

Acessório de escova para tecidos mais espessos

Acessório de escova para tecidos mais espessos

O acessório de escova abre as fibras do tecido e permite uma melhor penetração do vapor. Isto é especialmente útil para peças de roupa mais grossas, como casacos e sobretudos. Também ajuda a remover sujidade e borboto.

Seguro em todos os tecidos que podem ser engomados — garantia de que não queima

Seguro em todos os tecidos que podem ser engomados — garantia de que não queima

O vaporizador é seguro para utilizar em todos os tecidos e roupa que podem ser engomados. A placa de vapor pode ser encostada em segurança a qualquer peça de roupa sem risco de queimar - uma ótima solução para tecidos delicados, como a seda.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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5.0

de 5

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Avaliaç.

100%

recomendam este produto

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3
2
1

23/06/2020

Portugal

Portugal

Para manhãs agitadas e com rugas na roupa

Tem uma grande rapidez na produção de vapor, ideal para alturas em que não dispomos de muito tempo.

Pontos positivos

Rápido no aquecimento

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Steam&Go GC363/30 Vaporizador para roupa portátil

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Avisos legais

  1. Em comparação com Philips Steam&Go GC310 e GC320; sem placa aquecida SmartFlow.

  2. Testado por uma entidade independente para os tipos de bactérias Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 com 1 minuto de tempo de vaporização.