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Descontinuado
100% de potência de vapor, 20%* de poupança de energia
A função inovadora do ferro a vapor Philips garante que obtém 100% de potência do vapor para remover os vincos eficazmente. Em simultâneo, poupa 20%* de energia automaticamente, visto que elimina o desperdício de vapor.
Ponta de vapor
O sistema Double Active Calc do seu ferro a vapor Philips evita a acumulação do calcário através de pastilhas anticalcário e de uma função de limpeza de calcário fácil de utilizar.
Poupança de Energia Automática A função inovadora do ferro a vapor Philips garante que obtém 100% de potência do vapor para remover os vincos eficazmente. Em simultâneo, poupa energia automaticamente, visto que elimina o desperdício de vapor.
A pega macia deste ferro Philips permite um engomar confortável, mesmo durante sessões mais prolongadas.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
Prémios
4.4
de 5
51
Críticas
98%
recomendam este produto
Bass
15/05/2012
España
Muy buen producto
Resultado como un centro de planchado en una plancha.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Plancha de vapor EnergyCare GC3640
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Plancha de vapor EnergyCare GC3640
nube1
15/05/2012
España
Este producto es genial
Estoy encantada con ella. Es la única con la que trabajo fenomenal, he probado varias pero como ésta no he tenido ninguna. Estoy muy feliz con ella.
Sim, recomendo este produto
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dhed
24/07/2012
United Kingdom
great iron, very effective!
this iron gets good reviews so we bought it. wow, what a difference, by far the best iron i have used. one pass of the iron over a shirt and it's smooth. magic! seems to produce a good amount of steam so not sure how it can be enery efficient but it's much quicker so that saves time and energy. buy it!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para EnergyCare GC3640 Steam iron
Sim, recomendo este produto
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