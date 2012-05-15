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Descontinuado

EnergyCareFerro a vapor

GC3640/02

4.4

| (51) Críticas | 98% recomendam este produto

1 prémio

100% de potência de vapor, 20%* de poupança de energia

A função inovadora do ferro a vapor Philips garante que obtém 100% de potência do vapor para remover os vincos eficazmente. Em simultâneo, poupa 20%* de energia automaticamente, visto que elimina o desperdício de vapor.

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Ferro a vapor para resultados mais ecológicos

100% de potência de vapor, 20%* de poupança de energia

  • Ponta de vapor

O Sistema Double Active Calc evita a acumulação de calcário

O Sistema Double Active Calc evita a acumulação de calcário

O sistema Double Active Calc do seu ferro a vapor Philips evita a acumulação do calcário através de pastilhas anticalcário e de uma função de limpeza de calcário fácil de utilizar.

Poupança de Energia Automática

Poupança de Energia Automática

Poupança de Energia Automática A função inovadora do ferro a vapor Philips garante que obtém 100% de potência do vapor para remover os vincos eficazmente. Em simultâneo, poupa energia automaticamente, visto que elimina o desperdício de vapor.

Pega suave para maior conforto enquanto passa a ferro

Pega suave para maior conforto enquanto passa a ferro

A pega macia deste ferro Philips permite um engomar confortável, mesmo durante sessões mais prolongadas.

Especificações técnicas

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Prémios

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Críticas

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4.4

de 5

51

Críticas

98%

recomendam este produto

2
1

15/05/2012

España

España

Muy buen producto

Resultado como un centro de planchado en una plancha.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Plancha de vapor EnergyCare GC3640

Sim, recomendo este produto

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15/05/2012

España

España

Este producto es genial

Estoy encantada con ella. Es la única con la que trabajo fenomenal, he probado varias pero como ésta no he tenido ninguna. Estoy muy feliz con ella.

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Esta avaliação foi feita para Plancha de vapor EnergyCare GC3640

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24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

great iron, very effective!

this iron gets good reviews so we bought it. wow, what a difference, by far the best iron i have used. one pass of the iron over a shirt and it's smooth. magic! seems to produce a good amount of steam so not sure how it can be enery efficient but it's much quicker so that saves time and energy. buy it!

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