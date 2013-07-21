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Descontinuado

EnergyCareFerro a vapor

GC3660/02

4.3

| (26) Críticas | 92% recomendam este produto

1 prémio

100% de potência de vapor, 20%* de poupança de energia

A função inovadora do ferro a vapor Philips garante que obtém 100% de potência do vapor para remover os vincos eficazmente. Em simultâneo, poupa 20%* de energia automaticamente, porque elimina o desperdício de vapor.

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Ferro a vapor para resultados mais ecológicos

100% de potência de vapor, 20%* de poupança de energia

  • Desactivação automática

A ponta de vapor permite que o vapor chegue às áreas de difícil acesso

A ponta de vapor permite que o vapor chegue às áreas de difícil acesso

A exclusiva ponta de vapor deste ferro Philips combina uma frente da base particularmente pontiaguda com aberturas de vapor especiais alongadas na ponta, para obter os melhores resultados de engomar mesmo nas áreas mais estreitas e complicadas.

O sistema anti-pingos mantém as suas roupas sem manchas ao engomar

O sistema anti-pingos mantém as suas roupas sem manchas ao engomar

O sistema anti-pingos do seu ferro a vapor Philips permite-lhe passar a ferro tecidos delicados a temperaturas baixas sem ter de se preocupar com manchas de gotas de água.

O Sistema Double Active Calc evita a acumulação de calcário

O Sistema Double Active Calc evita a acumulação de calcário

O sistema Double Active Calc do seu ferro a vapor Philips evita a acumulação do calcário através de pastilhas anticalcário e de uma função de limpeza de calcário fácil de utilizar.

Especificações técnicas

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Prémios

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Críticas

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4.3

de 5

26

Críticas

92%

recomendam este produto

2

21/07/2013

Nederland

Nederland

Goed en praktisch apparaat

Mijn beste strijkijzer tot nu toe, prettig km gebruik, makkelijk bij te vullen en goed schoon te maken. Dus precies wat een strijkijzer moet zijn!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para EnergyCare GC3660 Stoomstrijkijzer

Sim, recomendo este produto

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21/07/2013

Nederland

Nederland

prima degelijk makkelijk in gebruik apparaat

prima degelijk makkelijk in gebruik apparaat. Ben er erg tevreden mee. Is snel heet dus snel te gebruiken.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para GC3660 EnergyCare-stoomstrijkijzer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para GC3660 EnergyCare-stoomstrijkijzer

18/06/2013

Nederland

Nederland

Een perfect werkend stoom-sproei-strijkijzer

Het gebruiksgemak van dit strijkijzer is prima en ligt absoluut niet zwaar in de hand.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para GC3660 EnergyCare-stoomstrijkijzer

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