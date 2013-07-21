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Descontinuado
100% de potência de vapor, 20%* de poupança de energia
A função inovadora do ferro a vapor Philips garante que obtém 100% de potência do vapor para remover os vincos eficazmente. Em simultâneo, poupa 20%* de energia automaticamente, porque elimina o desperdício de vapor.
Desactivação automática
A exclusiva ponta de vapor deste ferro Philips combina uma frente da base particularmente pontiaguda com aberturas de vapor especiais alongadas na ponta, para obter os melhores resultados de engomar mesmo nas áreas mais estreitas e complicadas.
O sistema anti-pingos do seu ferro a vapor Philips permite-lhe passar a ferro tecidos delicados a temperaturas baixas sem ter de se preocupar com manchas de gotas de água.
O sistema Double Active Calc do seu ferro a vapor Philips evita a acumulação do calcário através de pastilhas anticalcário e de uma função de limpeza de calcário fácil de utilizar.
Prémios
4.3
de 5
26
Críticas
92%
recomendam este produto
MoniqueKruiningen
21/07/2013
Nederland
Goed en praktisch apparaat
Mijn beste strijkijzer tot nu toe, prettig km gebruik, makkelijk bij te vullen en goed schoon te maken. Dus precies wat een strijkijzer moet zijn!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para EnergyCare GC3660 Stoomstrijkijzer
Sim, recomendo este produto
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erica67
21/07/2013
Nederland
prima degelijk makkelijk in gebruik apparaat
prima degelijk makkelijk in gebruik apparaat. Ben er erg tevreden mee. Is snel heet dus snel te gebruiken.
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Esta avaliação foi feita para GC3660 EnergyCare-stoomstrijkijzer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para GC3660 EnergyCare-stoomstrijkijzer
akico
18/06/2013
Nederland
Een perfect werkend stoom-sproei-strijkijzer
Het gebruiksgemak van dit strijkijzer is prima en ligt absoluut niet zwaar in de hand.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para GC3660 EnergyCare-stoomstrijkijzer
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