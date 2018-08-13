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Descontinuado

EasySpeed AdvancedFerro a vapor

GC3670/80

4.5

| (77) Críticas | 96% recomendam este produto

1 prémio

Engomar sem fios para a máxima liberdade

O EasySpeed Advanced combina vapor potente com a liberdade de engomar sem fios. Chegue a qualquer lugar na tábua e engome áreas difíceis com facilidade. Rápido a aquecer, carregamento rápido em apenas alguns segundos e bloqueio de transporte para armazenamento.

Ver todos os benefícios

Engomar sem fios para a máxima liberdade

  • 2400 W

  • Jacto de vapor de 180 g

  • Vapor contínuo de 35 g/min.

  • Base cerâmica

2400 W para um aquecimento rápido em 30 segundos

2400 W para um aquecimento rápido em 30 segundos

Proporciona um aquecimento rápido em 30 segundos para um início rápido.

Jato de vapor de até 180 g para destruir os vincos persistentes

Jato de vapor de até 180 g para destruir os vincos persistentes

Penetra mais profundamente nos tecidos para remover facilmente os vincos persistentes.

Saída de vapor de até 35 g/min para um desempenho forte e estável

Saída de vapor de até 35 g/min para um desempenho forte e estável

Saída de vapor até 35 g/min para um desempenho forte e estável

Especificações técnicas

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Prémios

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Críticas

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4.5

de 5

77

Críticas

96%

recomendam este produto

13/08/2018

España

España

muy bueno

producto innovador, algo habitual en esta marca. Buena estética y de cómodo uso.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para EasySpeed Advanced GC3670/80 Plancha de vapor

Sim, recomendo este produto

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08/07/2020

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Best ever iron

I think this iron is brilliant, much lighter than one I had , just glides over garment etc

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para EasySpeed Advanced GC3675/36 Steam iron

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15/09/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great product in every way

Easy to use very light beautiful styling does exactly what I bought it for .,no messing with awkward cables a wonderful product

Sim, recomendo este produto

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