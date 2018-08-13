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Descontinuado
Engomar sem fios para a máxima liberdade
O EasySpeed Advanced combina vapor potente com a liberdade de engomar sem fios. Chegue a qualquer lugar na tábua e engome áreas difíceis com facilidade. Rápido a aquecer, carregamento rápido em apenas alguns segundos e bloqueio de transporte para armazenamento.
2400 W
Jato de vapor de 190 g
Vapor contínuo de 35 g/min.
Base cerâmica
Proporciona um aquecimento rápido em 30 segundos para um início rápido.
Penetra mais profundamente nos tecidos para remover facilmente os vincos persistentes.
Saída de vapor até 35 g/min para um desempenho forte e estável
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
Prémios
4.5
de 5
77
Críticas
96%
recomendam este produto
leandrotristan
13/08/2018
España
muy bueno
producto innovador, algo habitual en esta marca. Buena estética y de cómodo uso.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para EasySpeed Advanced GC3670/80 Plancha de vapor
Sim, recomendo este produto
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Moon 25
08/07/2020
United Kingdom
Comprador verificado
Best ever iron
I think this iron is brilliant, much lighter than one I had , just glides over garment etc
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para EasySpeed Advanced GC3675/36 Steam iron
Sim, recomendo este produto
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Durrie
15/09/2019
United Kingdom
Great product in every way
Easy to use very light beautiful styling does exactly what I bought it for .,no messing with awkward cables a wonderful product
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para EasySpeed Advanced GC3675/36 Steam iron
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