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Descontinuado

EcoCareFerro a vapor

GC3720/02

4.2

| (18) Críticas | 89% recomendam este produto

1 prémio

100% de potência de vapor, 25%* de poupança de energia.

A funcionalidade inovadora deste ferro a vapor Philips garante que obtém 100% de potência de vapor para remover os vincos eficazmente. Em simultâneo, este poupa 25%* de energia, visto que elimina o desperdício de vapor. 30% dos plásticos e do alumínio neste ferro são reciclados.

Ver todos os benefícios

com poupança de energia automática e 30% de material reciclado

100% de potência de vapor, 25%* de poupança de energia.

  • 2400 W

  • Jacto de vapor de 130 g

  • ECO

Jato de vapor de 130 g para remover facilmente os vincos persistentes

O jacto de vapor pode ser utilizado para vapor vertical e para vincos difíceis.

O Sistema Double Active Calc evita a acumulação de calcário

O Sistema Double Active Calc evita a acumulação de calcário

O sistema Double Active Calc do seu ferro a vapor Philips evita a acumulação do calcário através de pastilhas anticalcário e de uma função de limpeza de calcário fácil de utilizar.

O sistema anti-pingos mantém as suas roupas sem manchas ao engomar

O sistema anti-pingos mantém as suas roupas sem manchas ao engomar

O sistema anti-pingos do seu ferro a vapor Philips permite-lhe passar a ferro tecidos delicados a temperaturas baixas sem ter de se preocupar com manchas de gotas de água.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Prémios

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Críticas

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4.2

de 5

18

Críticas

89%

recomendam este produto

2

23/04/2022

Italia

Italia

Se non me lo avessero fatto cadere in terra...

funzionerebbe ancora oggi. Maneggevole, leggero, non attacca mai ai tessuti

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Esta avaliação foi feita para Ferro da stiro a vapore EcoCare GC3720/02

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09/03/2016

Italia

Italia

Ottimo prodotto vorrei ricomprarlo

Ottimo ferro da stiro Perché la Philips non lo vende online? Attenzione mettete acqua senza calcare e dura fino a 3 anni stirando tutti i giorni

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19/09/2013

Italia

Italia

Prodotto molto valido

Buongiorno, ho acquistato questo prodotto per sostituirne uno della stessa marca con caratteristiche simili.

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Avisos legais

  1. Até 25% de poupança de energia com base na IEC 603311, em comparação com o RI3320 na definição máxima