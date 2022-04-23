Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
100% de potência de vapor, 25%* de poupança de energia.
A funcionalidade inovadora deste ferro a vapor Philips garante que obtém 100% de potência de vapor para remover os vincos eficazmente. Em simultâneo, este poupa 25%* de energia, visto que elimina o desperdício de vapor. 30% dos plásticos e do alumínio neste ferro são reciclados.
2400 W
Jacto de vapor de 130 g
ECO
O jacto de vapor pode ser utilizado para vapor vertical e para vincos difíceis.
O sistema Double Active Calc do seu ferro a vapor Philips evita a acumulação do calcário através de pastilhas anticalcário e de uma função de limpeza de calcário fácil de utilizar.
O sistema anti-pingos do seu ferro a vapor Philips permite-lhe passar a ferro tecidos delicados a temperaturas baixas sem ter de se preocupar com manchas de gotas de água.
Prémios
4.2
de 5
18
Críticas
89%
recomendam este produto
Mimmirella62
23/04/2022
Italia
Se non me lo avessero fatto cadere in terra...
funzionerebbe ancora oggi. Maneggevole, leggero, non attacca mai ai tessuti
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ferro da stiro a vapore EcoCare GC3720/02
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ferro da stiro a vapore EcoCare GC3720/02
Eunina
09/03/2016
Italia
Ottimo prodotto vorrei ricomprarlo
Ottimo ferro da stiro Perché la Philips non lo vende online? Attenzione mettete acqua senza calcare e dura fino a 3 anni stirando tutti i giorni
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ferro da stiro a vapore EcoCare GC3720/02
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ferro da stiro a vapore EcoCare GC3720/02
startmeup
19/09/2013
Italia
Prodotto molto valido
Buongiorno, ho acquistato questo prodotto per sostituirne uno della stessa marca con caratteristiche simili.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ferro da stiro a vapore EcoCare GC3720/02
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ferro da stiro a vapore EcoCare GC3720/02
Até 25% de poupança de energia com base na IEC 603311, em comparação com o RI3320 na definição máxima