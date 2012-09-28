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  • 100% de potência de vapor, 25%* de poupança de energia.
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Descontinuado

EcoCareFerro a vapor

GC3721/02

4.2

| (6) Críticas | 83% recomendam este produto

1 prémio

100% de potência de vapor, 25%* de poupança de energia.

A funcionalidade inovadora garante que obtém 100% de potência do vapor para remover os vincos eficazmente. Em simultâneo, poupa 25%* de energia, visto que elimina o desperdício de vapor. 30% dos plásticos e do alumínio neste ferro Philips são reciclados.

Ver todos os benefícios

com poupança de energia automática e 30% de material reciclado

100% de potência de vapor, 25%* de poupança de energia.

  • 2400 W

  • Jacto de vapor de 130 g

  • ECO

Jacto de vapor de 130 g para remover facilmente os vincos persistentes

Jacto de vapor de 130 g para remover facilmente os vincos persistentes

O jacto de vapor pode ser utilizado para vapor vertical e para vincos difíceis.

O Sistema Double Active Calc evita a acumulação de calcário

O Sistema Double Active Calc evita a acumulação de calcário

O sistema Double Active Calc do seu ferro a vapor Philips evita a acumulação do calcário através de pastilhas anticalcário e de uma função de limpeza de calcário fácil de utilizar.

O sistema anti-pingos mantém as suas roupas sem manchas ao engomar

O sistema anti-pingos mantém as suas roupas sem manchas ao engomar

O sistema anti-pingos do seu ferro a vapor Philips permite-lhe passar a ferro tecidos delicados a temperaturas baixas sem ter de se preocupar com manchas de gotas de água.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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4.2

de 5

6

Críticas

83%

recomendam este produto

2
1

28/09/2012

Nederland

Nederland

Comprador verificado

prettiger dan mijn oude strijkijzer

Vooral de stoom capaciteit bevalt mij prima een verbetering in het gebruiks gemak. hartelijk dank mevr Blokzijl

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para EcoCare GC3721/02 Stoomstrijkijzer

Sim, recomendo este produto

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28/09/2012

Nederland

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prettiger dan mijn oude strijkijzer

Vooral de stoom capaciteit bevalt mij prima een verbetering in het gebruiks gemak. hartelijk dank mevr Blokzijl

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31/08/2012

Nederland

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goed werkend strijkijzer

werkt prima . makkelijke bediening. en heel goede stoom functie.

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Avisos legais

  1. Até 25% de poupança de energia com base na IEC 603311, em comparação com o RI3320 na definição máxima