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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
100% de potência de vapor, 25%* de poupança de energia.
A funcionalidade inovadora garante que obtém 100% de potência do vapor para remover os vincos eficazmente. Em simultâneo, poupa 25%* de energia, visto que elimina o desperdício de vapor. 30% dos plásticos e do alumínio neste ferro Philips são reciclados.
2400 W
Jacto de vapor de 130 g
ECO
O jacto de vapor pode ser utilizado para vapor vertical e para vincos difíceis.
O sistema Double Active Calc do seu ferro a vapor Philips evita a acumulação do calcário através de pastilhas anticalcário e de uma função de limpeza de calcário fácil de utilizar.
O sistema anti-pingos do seu ferro a vapor Philips permite-lhe passar a ferro tecidos delicados a temperaturas baixas sem ter de se preocupar com manchas de gotas de água.
Prémios
4.2
de 5
6
Críticas
83%
recomendam este produto
Joost65
28/09/2012
Nederland
Comprador verificado
prettiger dan mijn oude strijkijzer
Vooral de stoom capaciteit bevalt mij prima een verbetering in het gebruiks gemak. hartelijk dank mevr Blokzijl
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para EcoCare GC3721/02 Stoomstrijkijzer
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Rienusb
28/09/2012
Nederland
prettiger dan mijn oude strijkijzer
Vooral de stoom capaciteit bevalt mij prima een verbetering in het gebruiks gemak. hartelijk dank mevr Blokzijl
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lena55
31/08/2012
Nederland
goed werkend strijkijzer
werkt prima . makkelijke bediening. en heel goede stoom functie.
Sim, recomendo este produto
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Até 25% de poupança de energia com base na IEC 603311, em comparação com o RI3320 na definição máxima