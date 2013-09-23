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Descontinuado
100% de potência de vapor, 25%* de poupança de energia.
A funcionalidade inovadora assegura que obtém 100% de potência de vapor para remover os vincos eficazmente. Em simultâneo, poupa 25%* de energia automaticamente, visto que elimina o desperdício de vapor. 30% dos plásticos e do alumínio no ferro são reciclados.
O sistema Double Active Calc do seu ferro a vapor Philips evita a acumulação do calcário através de pastilhas anticalcário e de uma função de limpeza de calcário fácil de utilizar.
A pega macia deste ferro Philips permite um engomar confortável, mesmo durante sessões mais prolongadas.
A exclusiva ponta de vapor deste ferro Philips combina uma frente da base particularmente pontiaguda com aberturas de vapor especiais alongadas na ponta, para obter os melhores resultados de engomar mesmo nas áreas mais estreitas e complicadas.
Prémios
4.5
de 5
22
Críticas
95%
recomendam este produto
Sandy92
23/09/2013
France
Simple d'utilistation ce produit est efficace et esthétique
Produit de qualité pour un bon rapport qualité prix associant l'efficacité l'esthétique et une approche écologique
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para EcoCare GC3740/02 Fer vapeur
Sim, recomendo este produto
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nesly
15/07/2012
France
Excellent appareil, simple, pratique et très bons résultats
Le seul - petit- reproche que je pourrai faire concerne le bouton "pression vapeur" que j'ai tendance à situer à gauche au lieu de droite.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para EcoCare GC3740/02 Fer vapeur
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giusydanilo
09/10/2014
Italia
Comprador verificado
Questo vs prodotto ha delle buonissime caratteristiche
Il ferro da stiro che ho acquistato è veramente eccellente, è leggero e pronto all'uso. La piastra scorre benissimo e stira in modo impeccabile anche senza vapore.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para EnergyCare GC3740/32 Ferro da stiro
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