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Descontinuado

EcoCareFerro a vapor

GC3740/02

4.5

| (22) Críticas | 95% recomendam este produto

1 prémio

100% de potência de vapor, 25%* de poupança de energia.

A funcionalidade inovadora assegura que obtém 100% de potência de vapor para remover os vincos eficazmente. Em simultâneo, poupa 25%* de energia automaticamente, visto que elimina o desperdício de vapor. 30% dos plásticos e do alumínio no ferro são reciclados.

Ver todos os benefícios

com poupança de energia automática e 30% de material reciclado

100% de potência de vapor, 25%* de poupança de energia.

O Sistema Double Active Calc evita a acumulação de calcário

O Sistema Double Active Calc evita a acumulação de calcário

O sistema Double Active Calc do seu ferro a vapor Philips evita a acumulação do calcário através de pastilhas anticalcário e de uma função de limpeza de calcário fácil de utilizar.

Pega suave para maior conforto enquanto passa a ferro

A pega macia deste ferro Philips permite um engomar confortável, mesmo durante sessões mais prolongadas.

A ponta de vapor permite que o vapor chegue às áreas de difícil acesso

A ponta de vapor permite que o vapor chegue às áreas de difícil acesso

A exclusiva ponta de vapor deste ferro Philips combina uma frente da base particularmente pontiaguda com aberturas de vapor especiais alongadas na ponta, para obter os melhores resultados de engomar mesmo nas áreas mais estreitas e complicadas.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

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Críticas

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4.5

de 5

22

Críticas

95%

recomendam este produto

2
1

23/09/2013

France

France

Simple d'utilistation ce produit est efficace et esthétique

Produit de qualité pour un bon rapport qualité prix associant l'efficacité l'esthétique et une approche écologique

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para EcoCare GC3740/02 Fer vapeur

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15/07/2012

France

France

Excellent appareil, simple, pratique et très bons résultats

Le seul - petit- reproche que je pourrai faire concerne le bouton "pression vapeur" que j'ai tendance à situer à gauche au lieu de droite.

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09/10/2014

Italia

Italia

Comprador verificado

Questo vs prodotto ha delle buonissime caratteristiche

Il ferro da stiro che ho acquistato è veramente eccellente, è leggero e pronto all'uso. La piastra scorre benissimo e stira in modo impeccabile anche senza vapore.

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Esta avaliação foi feita para EnergyCare GC3740/32 Ferro da stiro

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