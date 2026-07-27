ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Mais rápido, mais fácil e mais inteligente
  • Mais rápido, mais fácil e mais inteligente
  • Mais rápido, mais fácil e mais inteligente
  • Mais rápido, mais fácil e mais inteligente
  • Mais rápido, mais fácil e mais inteligente
  • Mais rápido, mais fácil e mais inteligente
  • Mais rápido, mais fácil e mais inteligente
  • Mais rápido, mais fácil e mais inteligente
  • Mais rápido, mais fácil e mais inteligente
  • Mais rápido, mais fácil e mais inteligente

Descontinuado

Azur PerformerFerro a vapor

GC3810/20

1 prémio

Mais rápido, mais fácil e mais inteligente
O ferro a vapor Azur Performer da Philips combina um desempenho potente com facilidade de utilização. O nosso controlo de vapor automático fornece a quantia correta de vapor para cada peça de roupa. A base SteamGlide Plus proporciona um deslizar ultra rápido ao seu engomar.
Ver todos os benefícios

Com o nosso inovador controlo de temperatura e de vapor

Mais rápido, mais fácil e mais inteligente

  • Vapor 40 g/min.; jacto de vapor 150 g

  • Base SteamGlide Plus

  • Anticalcário

  • 2400 Watts

2400 W para um aquecimento rápido do ferro

2400 W para um aquecimento rápido do ferro

Com 2400 W, o ferro a vapor Azur Performer Plus irá aquecer rapidamente e proporcionar um desempenho potente para ótimos resultados de engomar.

Saída de vapor até 40 g/min. para uma melhor remoção dos vincos

Saída de vapor até 40 g/min. para uma melhor remoção dos vincos

Saída de vapor contínuo até 40 g/min., fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.

Jato de vapor de 150 g para remover facilmente os vincos persistentes

Jato de vapor de 150 g para remover facilmente os vincos persistentes

O jato de vapor de 150 g do ferro permite-lhe remover facilmente mesmo os vincos mais persistentes.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis