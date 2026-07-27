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Descontinuado
GC3810/20
Vapor 40 g/min.; jacto de vapor 150 g
Base SteamGlide Plus
Anticalcário
2400 Watts
Com 2400 W, o ferro a vapor Azur Performer Plus irá aquecer rapidamente e proporcionar um desempenho potente para ótimos resultados de engomar.
Saída de vapor contínuo até 40 g/min., fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.
O jato de vapor de 150 g do ferro permite-lhe remover facilmente mesmo os vincos mais persistentes.
Prémios
Críticas