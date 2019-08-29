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Descontinuado

Azur PerformerFerro a vapor

GC3811/70

4.4
| (53) Críticas | 84% recomendam este produto

1 prémio

Mais rápido, mais fácil e mais inteligente
O ferro a vapor Azur Performer da Philips combina um desempenho potente com facilidade de utilização. O nosso controlo de vapor automático fornece a quantia correta de vapor para cada peça de roupa. A base SteamGlide Plus proporciona um deslizar ultra rápido ao seu engomar.
Ver todos os benefícios

Com o nosso inovador controlo de temperatura e de vapor

Mais rápido, mais fácil e mais inteligente

  • Vapor 40 g/min.; jacto de vapor 160 g

  • Base SteamGlide Plus

  • Anticalcário

  • 2400 Watts

2400 W para um aquecimento rápido do ferro

2400 W para um aquecimento rápido do ferro

Com 2400 W, o ferro a vapor Azur Performer Plus irá aquecer rapidamente e proporcionar um desempenho potente para ótimos resultados de engomar.

Saída de vapor até 40 g/min. para uma melhor remoção dos vincos

Saída de vapor até 40 g/min. para uma melhor remoção dos vincos

Saída de vapor contínuo até 40 g/min., fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.

Jacto de vapor até 160 g

Jacto de vapor até 160 g

O jacto de vapor pode ser utilizado para vapor vertical e para vincos difíceis.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.4

de 5

53

Críticas

84%

recomendam este produto

29/08/2019

España

España

Una maravilla

[Employee of philipsglobal] Rapida ligera y eficaz. Trabaja muy bien junto con el vapor automatico y deja la ropa perfecta de una sola pasada. Se desliza super bien por la ropa sin trabarse y se calienta super rapido. Tiene un boton para expulsar mas vapor en caso de arrugas difíciles.

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Esta avaliação foi feita para Plancha de vapor Azur Performer GC3811/70

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08/10/2016

United Kingdom

United Kingdom

Short cord

Recently bought this iron, it's the best iron I've had, super glide and love the extra steam button. Unfortunately Philips have forgotten that not all us have perfectly positioned sockets and spacious kitchens. So the 2m cord is just not long enough, a 2.5m cord would have been more workable.

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Esta avaliação foi feita para Azur Performer GC3811/80 Steam iron

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11/04/2015

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Just like it say says on the packing.

Ease of use. Float like a butterfly.stings like a bee.

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