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Descontinuado
Vapor 40 g/min.; jacto de vapor 160 g
Base SteamGlide Plus
Anticalcário
2400 Watts
Com 2400 W, o ferro a vapor Azur Performer Plus irá aquecer rapidamente e proporcionar um desempenho potente para ótimos resultados de engomar.
Saída de vapor contínuo até 40 g/min., fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.
O jacto de vapor pode ser utilizado para vapor vertical e para vincos difíceis.
Prémios
4.4
de 5
53
Críticas
84%
recomendam este produto
Oscarv
29/08/2019
España
Una maravilla
[Employee of philipsglobal] Rapida ligera y eficaz. Trabaja muy bien junto con el vapor automatico y deja la ropa perfecta de una sola pasada. Se desliza super bien por la ropa sin trabarse y se calienta super rapido. Tiene un boton para expulsar mas vapor en caso de arrugas difíciles.
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Esta avaliação foi feita para Plancha de vapor Azur Performer GC3811/70
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Laura70
08/10/2016
United Kingdom
Short cord
Recently bought this iron, it's the best iron I've had, super glide and love the extra steam button. Unfortunately Philips have forgotten that not all us have perfectly positioned sockets and spacious kitchens. So the 2m cord is just not long enough, a 2.5m cord would have been more workable.
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Esta avaliação foi feita para Azur Performer GC3811/80 Steam iron
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Kevin28
11/04/2015
United Kingdom
Comprador verificado
Just like it say says on the packing.
Ease of use. Float like a butterfly.stings like a bee.
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