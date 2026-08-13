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Descontinuado
GC4218/02
O ferro a vapor Philips com saída de vapor contínuo de até 40 g/min fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.
Jato de vapor para remover facilmente os vincos persistentes.
O sistema anti-pingos do seu ferro a vapor Philips permite-lhe passar a ferro tecidos delicados a temperaturas baixas sem ter de se preocupar com manchas de gotas de água.
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Críticas