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Descontinuado
GC4238/02
O ferro a vapor Philips com saída de vapor contínuo de até 40 g/min fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.
Jato de vapor para remover facilmente os vincos persistentes.
A função desligar automático desliga automaticamente o ferro quando não estiver a ser utilizado, (na posição vertical ou horizontal).
Prémios
Críticas