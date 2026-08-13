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Descontinuado

Ferro a vapor

GC4310

5
| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

1 prémio

Potência e precisão
Ferro a vapor com bico de vapor especial para levar o vapor até ao mais pequeno detalhe. Elevada saída de vapor contínuo (40 g), jacto extra potente de vapor concentrado (100 g) e saídas de vapor alongadas.
Ver todos os benefícios

Ponta de vapor, fácil de alcançar

Potência e precisão

Saída de vapor contínuo até 40 g/min.

Saída de vapor contínuo até 40 g/min.

Ferro a vapor Philips com saída de vapor contínua de até 40 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.

A ponta de vapor permite-lhe passar a ferro mesmo nas áreas de difícil acesso.

A exclusiva ponta de vapor combina uma frente da base particularmente pontiaguda com aberturas de vapor especiais na ponta, para chegar às áreas mais pequenas e mais difíceis e conseguir os melhores resultados a engomar.

Base Careeza que desliza com perfeição em todos os tecidos

Especificações técnicas

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Prémios

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Críticas

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Críticas

100%

recomendam este produto

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13/08/2026

Portugal

Portugal

Ferro Azur

Tive este ferro 18 anos!! Incrível! Agora gostaria de substituir por algum semelhante. O meu apenas deixou de fazer vapor de forma consistente, por causa do calcário. Comprei um da série 5000 mas perde água ao usar... qual aconselham?

Esta avaliação foi feita para GC4310/02 Ferro a vapor

Date of Use 2008-05-24

Esta avaliação foi feita para GC4310/02 Ferro a vapor

Date of Use 2008-05-24

29/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Σκυλί

Το έχουμε 16 χρόνια και δεν έχει πάθει τίποτα ! Τέλεια ποιότητα σιδερώματος και γρήγορο ζέσαμα

Pontos positivos

Γρηγορο Ζέσταμα

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para GC4310/02 Ατμοσίδερο

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