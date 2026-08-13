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Descontinuado
Ferro a vapor Philips com saída de vapor contínua de até 40 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.
A exclusiva ponta de vapor combina uma frente da base particularmente pontiaguda com aberturas de vapor especiais na ponta, para chegar às áreas mais pequenas e mais difíceis e conseguir os melhores resultados a engomar.
Prémios
5.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
Imneto
13/08/2026
Portugal
Ferro Azur
Tive este ferro 18 anos!! Incrível! Agora gostaria de substituir por algum semelhante. O meu apenas deixou de fazer vapor de forma consistente, por causa do calcário. Comprei um da série 5000 mas perde água ao usar... qual aconselham?
Esta avaliação foi feita para GC4310/02 Ferro a vapor
Date of Use 2008-05-24
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Date of Use 2008-05-24
Mic2011
29/10/2021
Ελλάδα
Parte da promoção
Σκυλί
Το έχουμε 16 χρόνια και δεν έχει πάθει τίποτα ! Τέλεια ποιότητα σιδερώματος και γρήγορο ζέσαμα
Pontos positivos
Γρηγορο Ζέσταμα
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para GC4310/02 Ατμοσίδερο
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