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Descontinuado
GC4411/32
Potência e precisão
Para um engomar mais fácil e suave, deseja a melhor combinação de deslizar e vapor potente. Este ferro com base SteamGlide proporciona-lhe o melhor das duas funções!
Vapor 40 g/min.; jacto de vapor 150 g
Base SteamGlide Plus
2400 Watts
A base SteamGlide é a melhor base de ferro da Philips para o seu ferro a vapor. Tem uma óptima resistência a riscos, desliza de forma perfeita e é fácil de limpar.
2400 W para uma saída de vapor elevada e constante.
O jacto de vapor de 150 g do ferro permite-lhe remover facilmente mesmo os vincos mais difíceis.
Prémios
3.8
de 5
10
Críticas
Maybella62
09/10/2014
United Kingdom
Ironing not a chore anymore!
One of my friends has this iron and told me how great it was to use, so, I ordered two, one for myself and the other for my daughter who has moved into her own flat. Really pleased with this iron it's great to use and somehow it seems to make ironing quicker. A really great iron.
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Esta avaliação foi feita para Azur GC4411/32 Steam iron
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BrianL
25/02/2013
United Kingdom
Good, reliable iron. Does an excellent job
I have 2 Philips Azur Irons for different houses and I gave a third one to my father after his a.n. other brand iron broke down. I really enjoy using theese Irons (as much as one can enjoy ironing!!) They make really light work on shirts and infact all garments. Plenty of steam and a soleplate is amazing... even my father agrees after years of being loyal to another iron brand. I 100% recommend and would not consider buying anything else
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pearly
02/10/2011
United Kingdom
irons effortlessly
i have had the product for a few months now wonderful and easy to use cuts ironing time, with great steam output water tank is a good size so need to keep refilling iron lasts along time recommend this product very happy with purchase. 10 out of 10
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