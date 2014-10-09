ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron

Descontinuado

AzurFerro a vapor

GC4411/32

3.8

| (10) Críticas

1 prémio

Potência e precisão

Para um engomar mais fácil e suave, deseja a melhor combinação de deslizar e vapor potente. Este ferro com base SteamGlide proporciona-lhe o melhor das duas funções!

Ver todos os benefícios

Vapor e deslizar perfeitos

Potência e precisão

  • Vapor 40 g/min.; jacto de vapor 150 g

  • Base SteamGlide Plus

  • 2400 Watts

A base SteamGlide é base de ferro topo de gama da Philips

A base SteamGlide é base de ferro topo de gama da Philips

A base SteamGlide é a melhor base de ferro da Philips para o seu ferro a vapor. Tem uma óptima resistência a riscos, desliza de forma perfeita e é fácil de limpar.

2400 W para uma saída de vapor elevada e constante

2400 W para uma saída de vapor elevada e constante

2400 W para uma saída de vapor elevada e constante.

Jacto de vapor de 150 g para remover facilmente os vincos persistentes

Jacto de vapor de 150 g para remover facilmente os vincos persistentes

O jacto de vapor de 150 g do ferro permite-lhe remover facilmente mesmo os vincos mais difíceis.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

  • Imagem de VRS_PBTAWARD66

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.8

de 5

10

Críticas

2

09/10/2014

United Kingdom

United Kingdom

Ironing not a chore anymore!

One of my friends has this iron and told me how great it was to use, so, I ordered two, one for myself and the other for my daughter who has moved into her own flat. Really pleased with this iron it's great to use and somehow it seems to make ironing quicker. A really great iron.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur GC4411/32 Steam iron

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur GC4411/32 Steam iron

25/02/2013

United Kingdom

United Kingdom

Good, reliable iron. Does an excellent job

I have 2 Philips Azur Irons for different houses and I gave a third one to my father after his a.n. other brand iron broke down. I really enjoy using theese Irons (as much as one can enjoy ironing!!) They make really light work on shirts and infact all garments. Plenty of steam and a soleplate is amazing... even my father agrees after years of being loyal to another iron brand. I 100% recommend and would not consider buying anything else

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur Steam iron

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur Steam iron

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

irons effortlessly

i have had the product for a few months now wonderful and easy to use cuts ironing time, with great steam output water tank is a good size so need to keep refilling iron lasts along time recommend this product very happy with purchase. 10 out of 10

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur Steam iron

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur Steam iron

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis