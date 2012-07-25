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  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron

Descontinuado

AzurFerro a vapor

GC4412/32

3.4

| (5) Críticas

1 prémio

Potência e precisão

Para um engomar mais fácil e suave, deseja a melhor combinação de deslizar e vapor potente. Este ferro com base SteamGlide proporciona-lhe o melhor das duas funções!

Ver todos os benefícios

Vapor e deslizar perfeitos

Potência e precisão

  • Vapor 40 g/min.; jacto de vapor 150 g

  • Base SteamGlide Plus

  • Desactivação automática de segurança

  • 2400 Watts

A base SteamGlide é base de ferro topo de gama da Philips

A base SteamGlide é base de ferro topo de gama da Philips

A base SteamGlide é a melhor base de ferro da Philips para o seu ferro a vapor. Tem uma ótima resistência a riscos, desliza de forma perfeita e é fácil de limpar.

2400 W para uma saída de vapor elevada e constante

2400 W para uma saída de vapor elevada e constante

2400 W para uma saída de vapor elevada e constante.

Jacto de vapor de 150 g para remover facilmente os vincos persistentes

Jacto de vapor de 150 g para remover facilmente os vincos persistentes

O jacto de vapor de 150 g do ferro permite-lhe remover facilmente mesmo os vincos mais difíceis.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Prémios

  • Imagem de VRS_PBTAWARD66

Críticas

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3.4

de 5

5

Críticas

4
3
2

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Azur Steam Iron GC 4412

A very good iron, not too heavy, good steam facility, in fact a very good buy.

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08/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product!!!

Great product... gets through those creases very well making ironing very easy and fast!

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02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

This is an excellent iron and great vaule for money.

I have been using Philips Irons for the last 5-6 years, they are well desinged and produce excellent high pressure steam, which is what I require to iron my 100% cotton shirts, best product on the market.

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