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Descontinuado
GC4412/32
Potência e precisão
Para um engomar mais fácil e suave, deseja a melhor combinação de deslizar e vapor potente. Este ferro com base SteamGlide proporciona-lhe o melhor das duas funções!
Vapor 40 g/min.; jacto de vapor 150 g
Base SteamGlide Plus
Desactivação automática de segurança
2400 Watts
A base SteamGlide é a melhor base de ferro da Philips para o seu ferro a vapor. Tem uma ótima resistência a riscos, desliza de forma perfeita e é fácil de limpar.
2400 W para uma saída de vapor elevada e constante.
O jacto de vapor de 150 g do ferro permite-lhe remover facilmente mesmo os vincos mais difíceis.
Prémios
3.4
de 5
5
Críticas
Gordy75
25/07/2012
United Kingdom
Azur Steam Iron GC 4412
A very good iron, not too heavy, good steam facility, in fact a very good buy.
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Amani
08/10/2011
United Kingdom
Excellent product!!!
Great product... gets through those creases very well making ironing very easy and fast!
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mrdlr
02/10/2011
United Kingdom
This is an excellent iron and great vaule for money.
I have been using Philips Irons for the last 5-6 years, they are well desinged and produce excellent high pressure steam, which is what I require to iron my 100% cotton shirts, best product on the market.
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