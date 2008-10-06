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  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron

Descontinuado

AzurFerro a vapor

GC4415/02

1 prémio

Potência e precisão

Para um engomar mais fácil e suave, procura a melhor combinação de deslizar e vapor potente. Este ferro com base SteamGlide da Philips proporciona-lhe o melhor das duas funções!

Ver todos os benefícios

Ferro com vapor e deslizar perfeitos

Potência e precisão

  • Jacto de vapor de 150 g

  • 2400 W

A base SteamGlide é base de ferro topo de gama da Philips

A base SteamGlide é base de ferro topo de gama da Philips

A base SteamGlide é a melhor base de ferro da Philips para o seu ferro a vapor. Tem uma óptima resistência a riscos, desliza de forma perfeita e é fácil de limpar.

2400 W para uma saída de vapor elevada e constante

2400 W para uma saída de vapor elevada e constante

2400 W para uma saída de vapor elevada e constante.

Jacto de vapor de 150 g para remover facilmente os vincos persistentes

Jacto de vapor de 150 g para remover facilmente os vincos persistentes

O jacto de vapor de 150 g do ferro permite-lhe remover facilmente mesmo os vincos mais difíceis.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Imagem de VRS_PBTAWARD66

Críticas

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