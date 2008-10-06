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Descontinuado
GC4415/02
Potência e precisão
Para um engomar mais fácil e suave, procura a melhor combinação de deslizar e vapor potente. Este ferro com base SteamGlide da Philips proporciona-lhe o melhor das duas funções!
Jacto de vapor de 150 g
2400 W
A base SteamGlide é a melhor base de ferro da Philips para o seu ferro a vapor. Tem uma óptima resistência a riscos, desliza de forma perfeita e é fácil de limpar.
2400 W para uma saída de vapor elevada e constante.
O jacto de vapor de 150 g do ferro permite-lhe remover facilmente mesmo os vincos mais difíceis.
Prémios
Críticas