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AzurFerro a vapor

GC4554/40

4.6
| (66) Críticas | 95% recomendam este produto

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Graças ao design inovador, as partículas de calcário são facilmente quebradas e automaticamente recolhidas no recipiente para calcário amovível. Pode lavar o calcário facilmente em menos de 15 segundos, obtendo resultados ótimos ao longo do tempo.
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  • Vapor contínuo de 50 g/min.

  • Jato de vapor de 220 g

  • Base SteamGlide Plus

Jato de vapor de até 220 g para destruir os vincos persistentes

Jato de vapor de até 220 g para destruir os vincos persistentes

Penetra mais profundamente nos tecidos para remover facilmente os vincos persistentes.

2500 W para um aquecimento rápido e um desempenho potente

Para um aquecimento rápido e um desempenho potente para engomar rapidamente

Saída de vapor até 50 g/min. para a melhor remoção de vincos

Saída de vapor até 50 g/min. para a melhor remoção de vincos

A saída de vapor contínuo até 50 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.

Especificações técnicas

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Prémios

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Críticas

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05/01/2023

België

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Comprador verificado

Strijkijzer AZURGC 4556/20

Het Product voldoet aan al onze verwachtingen mooi

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04/02/2022

Nederland

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Voortreffelijk strijkijzer

Is degelijk, strijkt gemakkelijk, ligt lekker in de hand

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09/10/2021

Nederland

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Stoomstrijkijzer

Het geleverde product is in goede staat ontvangen ik ben er erg blij mee.

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