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Descontinuado
Vapor contínuo de 50 g/min.
Jato de vapor de 220 g
Base SteamGlide Plus
Penetra mais profundamente nos tecidos para remover facilmente os vincos persistentes.
Para um aquecimento rápido e um desempenho potente para engomar rapidamente
A saída de vapor contínuo até 50 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.
Prémios
4.6
de 5
66
Críticas
95%
recomendam este produto
Van Vlierberghe
05/01/2023
België
Comprador verificado
Strijkijzer AZURGC 4556/20
Het Product voldoet aan al onze verwachtingen mooi
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azurblauw
04/02/2022
Nederland
Comprador verificado
Voortreffelijk strijkijzer
Is degelijk, strijkt gemakkelijk, ligt lekker in de hand
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Houten
09/10/2021
Nederland
Comprador verificado
Stoomstrijkijzer
Het geleverde product is in goede staat ontvangen ik ben er erg blij mee.
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