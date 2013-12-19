Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Fio de 3 m
Para obter os melhores resultados, precisa de uma base que proporcione o equilíbrio perfeito entre deslizar e alisar. Isto é proporcionado pela SteamGlide PLUS com a sua zona para deslizar facilmente e a sua zona para alisar com perfeição.
2400 W para uma saída de vapor elevada e constante.
O ferro a vapor Philips com saída de vapor contínuo de até 40 g/min fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.
Prémios
4.3
de 5
6
Críticas
83%
recomendam este produto
Eva85
19/12/2013
España
este producto es excelente
Es un producto muy cómodo y eficaz. Es la mejor plancha q he usado hasta la fecha.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Plancha de vapor Azur GC4710
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Plancha de vapor Azur GC4710
helgaatje
21/07/2013
Nederland
fanrasties atrijkijzer
licht lekker in de hand bediening heel gemakkelijk en goed over zichtig
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur GC4710 Stoomstrijkijzer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur GC4710 Stoomstrijkijzer
brechtje
09/10/2011
Nederland
een prima strijkijzer dat voldoet aan mijn normen.
een prima strijkijzer dat voldoet een mijn normen die ik aan een strijkijzer stel
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur GC4710 Stoomstrijkijzer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur GC4710 Stoomstrijkijzer