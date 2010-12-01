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Descontinuado
GC4730/02
Remove facilmente os vincos de algodão e linho
Remova até os vincos mais difíceis com o Ionic DeepSteam. Este poderoso ferro a vapor cria 50% mais partículas de vapor, penetrando nos tecidos resistentes como algodão e linho para que obtenha os melhores resultados!
Ionic DeepSteam
O processo de ionização cria pequenas partículas de vapor que penetram mais fundo no tecido. Isto significa que até os vincos mais difíceis desaparecem facilmente.
Para obter os melhores resultados, precisa de uma base que proporcione o equilíbrio perfeito entre deslizar e alisar. Isto é proporcionado pela SteamGlide PLUS com a sua zona para deslizar facilmente e a sua zona para alisar com perfeição.
Ferro a vapor Philips com saída de vapor contínua de até 40 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.
Prémios
3.9
de 5
10
Críticas
AdelinaSilvia
01/12/2010
España
Una maravilla
Recominedo este producto a todos los que quieren comprar una plancha; es una maquina para los que son un poco "cómodos" Muy útil y muy fácil de utilizar Muy satisfecha con la compra...un regalito muy bueno. Gracias Philips.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Plancha de vapor Azur Ionic GC4730
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dsb37
11/09/2012
United Kingdom
very powerful
great iron, powerful for easy ironing! a pleasure to use.
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Antonia
17/11/2011
United Kingdom
Very pleased
Does an excellent job of ironing, good steam strength and not too heavy. This is the best steam iron I have used, almost as good as my steam generator. The extra long cord is very useful addition.
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