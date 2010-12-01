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  • Remove facilmente os vincos de algodão e linho
  • Remove facilmente os vincos de algodão e linho

Descontinuado

Azur IonicFerro a vapor

GC4730/02

3.9

| (10) Críticas

1 prémio

Remove facilmente os vincos de algodão e linho

Remova até os vincos mais difíceis com o Ionic DeepSteam. Este poderoso ferro a vapor cria 50% mais partículas de vapor, penetrando nos tecidos resistentes como algodão e linho para que obtenha os melhores resultados!

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Engomar potente com Ionic DeepSteam

Remove facilmente os vincos de algodão e linho

  • Ionic DeepSteam

Partículas de vapor 50% mais pequenas penetram em profundidade em vincos difíceis

Partículas de vapor 50% mais pequenas penetram em profundidade em vincos difíceis

O processo de ionização cria pequenas partículas de vapor que penetram mais fundo no tecido. Isto significa que até os vincos mais difíceis desaparecem facilmente.

O equilíbrio perfeito entre deslizar e alisar

O equilíbrio perfeito entre deslizar e alisar

Para obter os melhores resultados, precisa de uma base que proporcione o equilíbrio perfeito entre deslizar e alisar. Isto é proporcionado pela SteamGlide PLUS com a sua zona para deslizar facilmente e a sua zona para alisar com perfeição.

Saída de vapor contínuo até 40 g/min.

Saída de vapor contínuo até 40 g/min.

Ferro a vapor Philips com saída de vapor contínua de até 40 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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3.9

de 5

10

Críticas

3
2

01/12/2010

España

España

Una maravilla

Recominedo este producto a todos los que quieren comprar una plancha; es una maquina para los que son un poco "cómodos" Muy útil y muy fácil de utilizar Muy satisfecha con la compra...un regalito muy bueno. Gracias Philips.

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Esta avaliação foi feita para Plancha de vapor Azur Ionic GC4730

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11/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

very powerful

great iron, powerful for easy ironing! a pleasure to use.

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17/11/2011

United Kingdom

United Kingdom

Very pleased

Does an excellent job of ironing, good steam strength and not too heavy. This is the best steam iron I have used, almost as good as my steam generator. The extra long cord is very useful addition.

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