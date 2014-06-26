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Descontinuado
GC4860/02
Vapor de 50 g/min.; jato de vapor de 200 g
Base SteamGlide Plus
Desactivação automática de segurança
2600 Watts
A exclusiva ponta de vapor deste ferro Philips combina uma frente da base particularmente pontiaguda com aberturas de vapor especiais alongadas na ponta, para obter os melhores resultados de engomar mesmo nas áreas mais estreitas e complicadas.
O ferro a vapor Philips foi concebido para ser facilmente manuseado sobre a peça de roupa e para lhe permitir alcançar até as áreas mais difíceis.
O ferro tem o peso ideal de 1,6 kg, facilitando a colocação constante do peso sobre a tábua e de volta no seu descanso.
Prémios
3.7
de 5
34
Críticas
alexandra
26/06/2014
España
encantadisima
necesitaba una buena plancha y me decidí por esta. fue una muy buena elección! no me convencían mucho los colores, pero lo compensa con todas sus cualidades. me gusta que tenga el cable mas largo, el centro de gravedad es diferente y facilita el planchado, el pico plancha cualquier "rincón" de las prendas, no deja brillo en la ropa, el vapor quita cualquier arruga tal y como lo prometen. vamos, que estoy encantada!
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Esta avaliação foi feita para Azur GC4860/25 Plancha de vapor
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rezasahafi
04/12/2015
United Kingdom
A great advantage and easy to use
Soft steam power and good features. Good and easy to use.
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Frene
03/10/2015
United Kingdom
Comprador verificado
VERY GOOD DOES IRON WELL
VERY PLEASED BOUGHT AS A REPLACEMENT AS PREVIOUS PHILLIPS IRON MALFUNCTIONED MY ONLY CRITICISM IS THE CABLE COULD BE LONGER DOES A GOOD JOB OF GETTING THE CREASES OUT
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