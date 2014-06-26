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  • Concebido para a perfeição
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Descontinuado

AzurFerro a vapor

GC4860/02

3.7
| (34) Críticas

1 prémio

Concebido para a perfeição
Este novo ferro Azur da Philips é fornecido com design e peso optimizados para manusear facilmente o ferro sobre a roupa, mesmo nas áreas difíceis de alcançar. Juntamente com o desempenho de vapor potente, tem tudo aquilo de que necessita para resultados perfeitos.
Ver todos os benefícios

Engomar com um desempenho de vapor potente

Concebido para a perfeição

  • Vapor de 50 g/min.; jato de vapor de 200 g

  • Base SteamGlide Plus

  • Desactivação automática de segurança

  • 2600 Watts

A ponta de vapor permite que o vapor chegue às áreas de difícil acesso

A ponta de vapor permite que o vapor chegue às áreas de difícil acesso

A exclusiva ponta de vapor deste ferro Philips combina uma frente da base particularmente pontiaguda com aberturas de vapor especiais alongadas na ponta, para obter os melhores resultados de engomar mesmo nas áreas mais estreitas e complicadas.

Design perfeito para manusear o ferro facilmente sobre a peça de roupa

Design perfeito para manusear o ferro facilmente sobre a peça de roupa

O ferro a vapor Philips foi concebido para ser facilmente manuseado sobre a peça de roupa e para lhe permitir alcançar até as áreas mais difíceis.

Leve para mover o ferro facilmente dentro e fora da tábua

Leve para mover o ferro facilmente dentro e fora da tábua

O ferro tem o peso ideal de 1,6 kg, facilitando a colocação constante do peso sobre a tábua e de volta no seu descanso.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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3.7

de 5

34

Críticas

26/06/2014

España

España

encantadisima

necesitaba una buena plancha y me decidí por esta. fue una muy buena elección! no me convencían mucho los colores, pero lo compensa con todas sus cualidades. me gusta que tenga el cable mas largo, el centro de gravedad es diferente y facilita el planchado, el pico plancha cualquier "rincón" de las prendas, no deja brillo en la ropa, el vapor quita cualquier arruga tal y como lo prometen. vamos, que estoy encantada!

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Esta avaliação foi feita para Azur GC4860/25 Plancha de vapor

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04/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

A great advantage and easy to use

Soft steam power and good features. Good and easy to use.

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Esta avaliação foi feita para Azur GC4860/25 Steam iron

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03/10/2015

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

VERY GOOD DOES IRON WELL

VERY PLEASED BOUGHT AS A REPLACEMENT AS PREVIOUS PHILLIPS IRON MALFUNCTIONED MY ONLY CRITICISM IS THE CABLE COULD BE LONGER DOES A GOOD JOB OF GETTING THE CREASES OUT

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