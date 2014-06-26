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  • Concebido para a perfeição
  • Concebido para a perfeição

Descontinuado

AzurFerro a vapor

GC4860/25

3.7

| (34) Críticas

1 prémio

Concebido para a perfeição

O design e o peso optimizados deste ferro Azur permite-lhe deslizar facilmente sobre todas as peças de roupa e alcançar as áreas mais complicadas. Juntamente com o seu desempenho poderoso de vapor, este fornece-lhe tudo o que necessita para obter resultados perfeitos. Agora com uma caixa de arrumação!

Ver todos os benefícios

com caixa de arrumação resistente ao calor

Concebido para a perfeição

  • Vapor 50 g/min.; jacto de vapor 200 g

  • Base do ferro SteamGlide

  • Desactiv. autom. segurança+anticalcário

  • 2600 Watts

A base SteamGlide é base de ferro topo de gama da Philips

A base SteamGlide é base de ferro topo de gama da Philips

A base SteamGlide é a melhor base de ferro da Philips para o seu ferro a vapor. Tem uma óptima resistência a riscos, desliza de forma perfeita e é fácil de limpar.

O Sistema Double Active Calc evita a acumulação de calcário

O Sistema Double Active Calc evita a acumulação de calcário

O sistema Double Active Calc do seu ferro a vapor Philips evita a acumulação do calcário através de pastilhas anticalcário e de uma função de limpeza de calcário fácil de utilizar.

Saída de vapor até 50 g/min. para uma melhor remoção dos vincos

Saída de vapor até 50 g/min. para uma melhor remoção dos vincos

A saída de vapor contínuo até 50 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.7

de 5

34

Críticas

26/06/2014

España

España

encantadisima

necesitaba una buena plancha y me decidí por esta. fue una muy buena elección! no me convencían mucho los colores, pero lo compensa con todas sus cualidades. me gusta que tenga el cable mas largo, el centro de gravedad es diferente y facilita el planchado, el pico plancha cualquier "rincón" de las prendas, no deja brillo en la ropa, el vapor quita cualquier arruga tal y como lo prometen. vamos, que estoy encantada!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur GC4860/25 Plancha de vapor

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur GC4860/25 Plancha de vapor

04/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

A great advantage and easy to use

Soft steam power and good features. Good and easy to use.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur GC4860/25 Steam iron

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur GC4860/25 Steam iron

03/10/2015

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

VERY GOOD DOES IRON WELL

VERY PLEASED BOUGHT AS A REPLACEMENT AS PREVIOUS PHILLIPS IRON MALFUNCTIONED MY ONLY CRITICISM IS THE CABLE COULD BE LONGER DOES A GOOD JOB OF GETTING THE CREASES OUT

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur Steam iron

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur Steam iron

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