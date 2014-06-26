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Descontinuado
GC4860/25
Concebido para a perfeição
O design e o peso optimizados deste ferro Azur permite-lhe deslizar facilmente sobre todas as peças de roupa e alcançar as áreas mais complicadas. Juntamente com o seu desempenho poderoso de vapor, este fornece-lhe tudo o que necessita para obter resultados perfeitos. Agora com uma caixa de arrumação!
Vapor 50 g/min.; jacto de vapor 200 g
Base do ferro SteamGlide
Desactiv. autom. segurança+anticalcário
2600 Watts
A base SteamGlide é a melhor base de ferro da Philips para o seu ferro a vapor. Tem uma óptima resistência a riscos, desliza de forma perfeita e é fácil de limpar.
O sistema Double Active Calc do seu ferro a vapor Philips evita a acumulação do calcário através de pastilhas anticalcário e de uma função de limpeza de calcário fácil de utilizar.
A saída de vapor contínuo até 50 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.
Prémios
3.7
de 5
34
Críticas
alexandra
26/06/2014
España
encantadisima
necesitaba una buena plancha y me decidí por esta. fue una muy buena elección! no me convencían mucho los colores, pero lo compensa con todas sus cualidades. me gusta que tenga el cable mas largo, el centro de gravedad es diferente y facilita el planchado, el pico plancha cualquier "rincón" de las prendas, no deja brillo en la ropa, el vapor quita cualquier arruga tal y como lo prometen. vamos, que estoy encantada!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur GC4860/25 Plancha de vapor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur GC4860/25 Plancha de vapor
rezasahafi
04/12/2015
United Kingdom
A great advantage and easy to use
Soft steam power and good features. Good and easy to use.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur GC4860/25 Steam iron
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur GC4860/25 Steam iron
Frene
03/10/2015
United Kingdom
Comprador verificado
VERY GOOD DOES IRON WELL
VERY PLEASED BOUGHT AS A REPLACEMENT AS PREVIOUS PHILLIPS IRON MALFUNCTIONED MY ONLY CRITICISM IS THE CABLE COULD BE LONGER DOES A GOOD JOB OF GETTING THE CREASES OUT
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur Steam iron
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur Steam iron