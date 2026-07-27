Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
GC4880/20
2800 W
50 g/min.; jacto de vapor de 200 g
Base T-ionicGlide
Desact. autom. de segurança + anticalc.
Potência de 2800 W para um aquecimento rápido e o melhor desempenho
A saída de vapor contínuo até 50 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.
O jacto de vapor pode ser utilizado para vapor vertical e para vincos difíceis.
Prémios
Críticas