ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron

Descontinuado

AzurFerro a vapor

GC4890/02

4.4

| (28) Críticas | 86% recomendam este produto

1 prémio

2600 W de potência para engomar

Este ferro potente da Philips é fornecido com a base mais robusta de todos os ferros. Nada pode arranhar este ferro enquanto ele desliza suavemente sobre a sua roupa. O poderoso jacto de vapor aniquila todos os vincos.

Ver todos os benefícios

Ferro potente com mais vapor

2600 W de potência para engomar

  • Vapor 50 g/min.; jacto de vapor 200 g

  • Base do ferro Anodilium

  • Desactivação automática de segurança

  • 2600 Watts

Base Anodilium resistente a riscos e altamente duradoura

Base Anodilium resistente a riscos e altamente duradoura

Excelente no deslize, na resistência a riscos, na limpeza e na durabilidade!

O sistema anti-pingos mantém as suas roupas sem manchas ao engomar

O sistema anti-pingos mantém as suas roupas sem manchas ao engomar

O sistema anti-pingos do seu ferro a vapor Philips permite-lhe passar a ferro tecidos delicados a temperaturas baixas sem ter de se preocupar com manchas de gotas de água.

Saída de vapor até 50 g/min. para uma melhor remoção dos vincos

Saída de vapor até 50 g/min. para uma melhor remoção dos vincos

A saída de vapor contínuo até 50 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

  • Imagem de VRS_PBTAWARD66

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

28

Críticas

86%

recomendam este produto

2

27/07/2016

United Kingdom

United Kingdom

Ease of use.

Excellent design, easy to use with long mains cord.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur Steam iron

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur Steam iron

27/09/2015

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Good steam iron

A great steam iron with automatic steam control system

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur Steam iron

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur Steam iron

16/06/2014

United Kingdom

United Kingdom

BEST IRON ON THE MARKET

DESIGN IS FIRSTCLASS; IRON JUST GLIDES OVER THE TOP OF CLOTHES AND BEDDING. HANDLE GRIP IS PERFECTLY SHAPED AND USES A QUAILTY MATERIAL; GOOD FOR HOLDING ONTO. MASSES OF STEAM AND IT ACCEPTS A LARGE QUANTITY OF WATER (AVOIDS CONSTANTLY HAVING TO REFILL). HOTPLATE IS MADE OF SOMETHING SPECIAL THAT MAKES IRONING A MUCH EASIER TASK. THE WEIGHT IS IDEAL AND EVENLY BALANCED. WHILST IT IS UNIMPORTANT THE IRON DOES HAVE AN IMPRESSIVE LOOK. LEAD IS THREE METERS OR SO LONG AND COVERED IN PLIABLE FABRIC THAT HELPS WHEN WRAPPING AROUND THE BASE READY TO STORE.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur Steam iron

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur Steam iron

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis