Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
2600 W de potência para engomar
Este ferro potente da Philips é fornecido com a base mais robusta de todos os ferros. Nada pode arranhar este ferro enquanto ele desliza suavemente sobre a sua roupa. O poderoso jacto de vapor aniquila todos os vincos.
Vapor 50 g/min.; jacto de vapor 200 g
Base do ferro Anodilium
Desactivação automática de segurança
2600 Watts
Excelente no deslize, na resistência a riscos, na limpeza e na durabilidade!
O sistema anti-pingos do seu ferro a vapor Philips permite-lhe passar a ferro tecidos delicados a temperaturas baixas sem ter de se preocupar com manchas de gotas de água.
A saída de vapor contínuo até 50 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.
Prémios
4.4
de 5
28
Críticas
86%
recomendam este produto
philip22
27/07/2016
United Kingdom
Ease of use.
Excellent design, easy to use with long mains cord.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur Steam iron
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur Steam iron
Mushtak
27/09/2015
United Kingdom
Comprador verificado
Good steam iron
A great steam iron with automatic steam control system
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur Steam iron
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur Steam iron
CARLDELIMA
16/06/2014
United Kingdom
BEST IRON ON THE MARKET
DESIGN IS FIRSTCLASS; IRON JUST GLIDES OVER THE TOP OF CLOTHES AND BEDDING. HANDLE GRIP IS PERFECTLY SHAPED AND USES A QUAILTY MATERIAL; GOOD FOR HOLDING ONTO. MASSES OF STEAM AND IT ACCEPTS A LARGE QUANTITY OF WATER (AVOIDS CONSTANTLY HAVING TO REFILL). HOTPLATE IS MADE OF SOMETHING SPECIAL THAT MAKES IRONING A MUCH EASIER TASK. THE WEIGHT IS IDEAL AND EVENLY BALANCED. WHILST IT IS UNIMPORTANT THE IRON DOES HAVE AN IMPRESSIVE LOOK. LEAD IS THREE METERS OR SO LONG AND COVERED IN PLIABLE FABRIC THAT HELPS WHEN WRAPPING AROUND THE BASE READY TO STORE.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur Steam iron
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur Steam iron