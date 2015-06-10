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Descontinuado
2600 W de potência para engomar
Este potente ferro é fornecido com a base mais robusta de todas. Nada o pode riscar enquanto desliza suavemente sobre a sua roupa. O poderoso jacto de vapor aniquila todos os vincos.
2600 W
Caixa de arrumação
Excelente no deslize, na resistência a riscos, na limpeza e na durabilidade!
A exclusiva Steam Tip combina uma frente de base particularmente pontiaguda com aberturas de vapor especiais alongadas na ponta, para conseguir os melhores resultados de engomar mesmo nas áreas mais pequenas e mais difíceis.
O sistema antipingos permite-lhe passar a ferro tecidos delicados a baixas temperaturas sem ter de se preocupar com manchas de pingos de água.
Prémios
4.5
de 5
13
Críticas
92%
recomendam este produto
GAVD
10/06/2015
Nederland
Comprador verificado
Prima stoomstrijkijzer
Het stoomstrijkijzer glijdt gemakkelijk over de verschillende stoffen. De temperatuur is gemakkelijk in te stellen. Bijvullen van het water gaat prima zonder nadruppelen.
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Esta avaliação foi feita para Azur GC4891/02 Stoomstrijkijzer
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Billie
02/12/2013
België
Het is een super produckt.
Het is zeker aan te bevelen het een plezier voor je strijk er mee te doen. super.
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Adila
07/09/2012
Nederland
Fijn strijkijzer.
Altijd al een Philips strijkzijzer gehad. Ik ben 1 keer overgestapt naar een Tefal maar dat heb ik 6 maanden geprobeert en nu dus weer een Philips strijkijzer perfect product. Alleen 1 klein min puntje de termostaat raakt je onder het strijken wel eens aan.
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