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  • 2600 W de potência para engomar
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Descontinuado

AzurFerro a vapor

GC4891/02

4.5

| (13) Críticas | 92% recomendam este produto

1 prémio

2600 W de potência para engomar

Este potente ferro é fornecido com a base mais robusta de todas. Nada o pode riscar enquanto desliza suavemente sobre a sua roupa. O poderoso jacto de vapor aniquila todos os vincos.

Ver todos os benefícios

Mais potência, mais vapor, melhor desempenho

2600 W de potência para engomar

  • 2600 W

  • Caixa de arrumação

Base Anodilium resistente a riscos e altamente duradoura

Base Anodilium resistente a riscos e altamente duradoura

Excelente no deslize, na resistência a riscos, na limpeza e na durabilidade!

A função Steam Tip permite que o vapor chegue às áreas de difícil acesso

A função Steam Tip permite que o vapor chegue às áreas de difícil acesso

A exclusiva Steam Tip combina uma frente de base particularmente pontiaguda com aberturas de vapor especiais alongadas na ponta, para conseguir os melhores resultados de engomar mesmo nas áreas mais pequenas e mais difíceis.

O sistema anti-pingos deixa as suas roupas sem manchas ao passar

O sistema anti-pingos deixa as suas roupas sem manchas ao passar

O sistema antipingos permite-lhe passar a ferro tecidos delicados a baixas temperaturas sem ter de se preocupar com manchas de pingos de água.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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4.5

de 5

13

Críticas

92%

recomendam este produto

2
1

10/06/2015

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Prima stoomstrijkijzer

Het stoomstrijkijzer glijdt gemakkelijk over de verschillende stoffen. De temperatuur is gemakkelijk in te stellen. Bijvullen van het water gaat prima zonder nadruppelen.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur GC4891/02 Stoomstrijkijzer

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02/12/2013

België

België

Het is een super produckt.

Het is zeker aan te bevelen het een plezier voor je strijk er mee te doen. super.

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07/09/2012

Nederland

Nederland

Fijn strijkijzer.

Altijd al een Philips strijkzijzer gehad. Ik ben 1 keer overgestapt naar een Tefal maar dat heb ik 6 maanden geprobeert en nu dus weer een Philips strijkijzer perfect product. Alleen 1 klein min puntje de termostaat raakt je onder het strijken wel eens aan.

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