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Descontinuado
Engomar simples, não necessita de regulações
Engome qualquer peça de roupa que possa ser passada a ferro, como seda, linho, algodão, caxemira; por ordem aleatória, sem precisar de ajustar a temperatura. O PerfectCare Azur fornece resultados perfeitos sem riscos de queimar ou criar brilho. Passar a ferro tornou-se mais simples do que nunca.
Vapor 45 g/min.; jacto de vapor 180 g
Base SteamGlide Plus
Desativ. autom. segurança+anticalcário
Seguro para todas as peças engomáveis
A última revolução no engomar para lhe oferecer a combinação perfeita de vapor e temperatura. Concebida para lhe oferecer um engomar rápido, óptimos resultados em vincos difíceis, engomar sem regulações e segurança em todos os tecidos que podem ser engomados. A combinação perfeita de vapor e temperatura graças a: 1) Processador de controlo inteligente que regula a temperatura 2) Tecnologia HeatFlow que assegura um equilíbrio uniforme de vapor e temperatura.
100% seguro em todos os tecidos - mesmo os delicados, como seda, caxemira, lã, poliéster. Institutos de testes independentes para ferros utilizaram o PerfectCare nas peças de roupa mais delicadas que podem ser engomadas e confirmaram a excelência dos resultados de engomar.
100% rápido a passar a ferro, sem precisar de separar a roupa. Passe a ferro todas as suas peças com um vapor mais eficiente.
Prémios
4.1
de 5
61
Críticas
85%
recomendam este produto
asturiana
24/08/2017
España
Comprador verificado
FUNCIONAL Y BONITO DISEÑO
Me parece una idea estupenda que no haya que estar cambiando con una rueda el tipo de prenda que se quiere planchar ya que la plancha es inteligente y lo hace por mi. El diseño es espectacular y ademas no pesa. Me gusta.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Plancha de vapor PerfectCare Azur GC4910/10
Sim, recomendo este produto
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lcx135
18/07/2015
España
Comprador verificado
Excelentes caracteristicas i facilidad de empleo con calidad semiprofesional
El excelente diseño y gran facilidad de empleo unido todo ello a un acabado semiprofesional hacen de esta plancha una de las mejores que he tenido. El único punt mejorable, a mi erntender, es el sistema de enrrollado del cable el cual es muy engorroso
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Jingle
09/12/2017
United Kingdom
Comprador verificado
Ultimate powerhouse!!!
This is a no brainier. No temperature settings so impossible to burn any clothes. Absolutely amazing. The future is here.
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Esta avaliação foi feita para PerfectCare Azur GC4910/10 Steam iron
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