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  • Engomar simples, não necessita de regulações
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Descontinuado

PerfectCare AzurFerro a vapor

GC4910/10

4.1

| (61) Críticas | 85% recomendam este produto

1 prémio

Engomar simples, não necessita de regulações

Engome qualquer peça de roupa que possa ser passada a ferro, como seda, linho, algodão, caxemira; por ordem aleatória, sem precisar de ajustar a temperatura. O PerfectCare Azur fornece resultados perfeitos sem riscos de queimar ou criar brilho. Passar a ferro tornou-se mais simples do que nunca.

Ver todos os benefícios

Engomar aperfeiçoado

Engomar simples, não necessita de regulações

  • Vapor 45 g/min.; jacto de vapor 180 g

  • Base SteamGlide Plus

  • Desativ. autom. segurança+anticalcário

  • Seguro para todas as peças engomáveis

Tecnologia OptimalTemp: combinação perfeita de temperatura

Tecnologia OptimalTemp: combinação perfeita de temperatura

A última revolução no engomar para lhe oferecer a combinação perfeita de vapor e temperatura. Concebida para lhe oferecer um engomar rápido, óptimos resultados em vincos difíceis, engomar sem regulações e segurança em todos os tecidos que podem ser engomados. A combinação perfeita de vapor e temperatura graças a: 1) Processador de controlo inteligente que regula a temperatura 2) Tecnologia HeatFlow que assegura um equilíbrio uniforme de vapor e temperatura.

100% seguro em todas as peças que podem ser engomadas

100% seguro em todas as peças que podem ser engomadas

100% seguro em todos os tecidos - mesmo os delicados, como seda, caxemira, lã, poliéster. Institutos de testes independentes para ferros utilizaram o PerfectCare nas peças de roupa mais delicadas que podem ser engomadas e confirmaram a excelência dos resultados de engomar.

100% rápido em todos os tecidos, nenhum ferro a vapor é mais rápido

100% rápido a passar a ferro, sem precisar de separar a roupa. Passe a ferro todas as suas peças com um vapor mais eficiente.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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4.1

de 5

61

Críticas

85%

recomendam este produto

24/08/2017

España

España

Comprador verificado

FUNCIONAL Y BONITO DISEÑO

Me parece una idea estupenda que no haya que estar cambiando con una rueda el tipo de prenda que se quiere planchar ya que la plancha es inteligente y lo hace por mi. El diseño es espectacular y ademas no pesa. Me gusta.

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Esta avaliação foi feita para Plancha de vapor PerfectCare Azur GC4910/10

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18/07/2015

España

España

Comprador verificado

Excelentes caracteristicas i facilidad de empleo con calidad semiprofesional

El excelente diseño y gran facilidad de empleo unido todo ello a un acabado semiprofesional hacen de esta plancha una de las mejores que he tenido. El único punt mejorable, a mi erntender, es el sistema de enrrollado del cable el cual es muy engorroso

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09/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Ultimate powerhouse!!!

This is a no brainier. No temperature settings so impossible to burn any clothes. Absolutely amazing. The future is here.

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Esta avaliação foi feita para PerfectCare Azur GC4910/10 Steam iron

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