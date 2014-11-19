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Descontinuado

PerfectCare AzurFerro a vapor

GC4912/80

4.3

| (44) Críticas | 85% recomendam este produto

1 prémio

Engomar simples, não necessita de regulações

Engome qualquer peça de roupa que possa ser passada a ferro, como seda, linho, algodão, caxemira; por ordem aleatória, sem precisar de ajustar a temperatura. O PerfectCare Azur fornece resultados perfeitos sem riscos de queimar ou criar brilho. Passar a ferro tornou-se mais simples do que nunca.

Ver todos os benefícios

Engomar aperfeiçoado

Engomar simples, não necessita de regulações

  • Vapor 45 g/min.; jacto de vapor 180 g

  • Base T-ionicGlide

  • Desativ. autom. segurança+anticalcário

  • Seguro para todas as peças engomáveis

Tecnologia OptimalTemp: combinação perfeita de temperatura

Tecnologia OptimalTemp: combinação perfeita de temperatura

A última revolução no engomar para lhe oferecer a combinação perfeita de vapor e temperatura. Concebida para lhe oferecer um engomar rápido, óptimos resultados em vincos difíceis, engomar sem regulações e segurança em todos os tecidos que podem ser engomados. A combinação perfeita de vapor e temperatura graças a: 1) Processador de controlo inteligente que regula a temperatura 2) Tecnologia HeatFlow que assegura um equilíbrio uniforme de vapor e temperatura.

100% seguro em todas as peças que podem ser engomadas

100% seguro em todas as peças que podem ser engomadas

100% seguro em todos os tecidos - mesmo os delicados, como seda, caxemira, lã, poliéster. Institutos de testes independentes para ferros utilizaram o PerfectCare nas peças de roupa mais delicadas que podem ser engomadas e confirmaram a excelência dos resultados de engomar.

100% rápido em todos os tecidos, nenhum ferro a vapor é mais rápido

100% rápido a passar a ferro, sem precisar de separar a roupa. Passe a ferro todas as suas peças com um vapor mais eficiente.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

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Críticas

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4.3

de 5

44

Críticas

85%

recomendam este produto

2

19/11/2014

España

España

Me encanta

[Employee of philipsglobal] Llevo un año planchando con ella y la verdad que es un antes y un después a la hora de planchar, tanto para mí como para mis compañeros de piso. Al no tener ajuste de temperatura es muy fácil planchar, no tienes que estar pensando en ajustar la temperatura. Se nota que la suela es muy buena, y el diseño es bastante bonito y moderno. No pesa mucho y es bastante robusta (no se rompe fácilmente). Sin duda uno de los productos que más recomiendo de Philips.

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10/06/2017

United Kingdom

United Kingdom

So easy to use!

I was unsure about purchasing this type of Iron so decided to buy this special purchase one, in case it was rubbish. So glad I did! I love it. I've ironed all types of fabric with no problems,it's Fab! At first I found it used a lot of water on normal setting, so switched to eco setting which slowed the evaporation rate right down, so reducing the reservoir fill ups when doing a lot of ironing. When something is particularly creased I revert to normal setting and go over the garment quickly, then back to eco to finish off. Then its not too damp from the steam setting. Sounds complicated but it's not.

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16/11/2016

United Kingdom

United Kingdom

The product is much better than any other iron I have ever used

[Employee of philipsglobal] The iron is really easy to use, and the 'no-calc' feature is a great plus! It is quick to heat up, and gentle (but effecive) on my clothes

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