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Descontinuado
GC4914/20
Engomar simples, não necessita de regulações
Engome qualquer peça de roupa que possa ser passada a ferro, como seda, linho, algodão, caxemira; por ordem aleatória, sem precisar de ajustar a temperatura. O PerfectCare Azur fornece resultados perfeitos sem riscos de queimar ou criar brilho. Passar a ferro tornou-se mais simples do que nunca.
Vapor 50 g/min.; jacto de vapor, 190 g
Base T-ionicGlide
Desativ. autom. segurança+anticalcário
Seguro para todas as peças engomáveis
A última revolução no engomar para lhe oferecer a combinação perfeita de vapor e temperatura. Concebida para lhe oferecer um engomar rápido, óptimos resultados em vincos difíceis, engomar sem regulações e segurança em todos os tecidos que podem ser engomados. A combinação perfeita de vapor e temperatura graças a: 1) Processador de controlo inteligente que regula a temperatura 2) Tecnologia HeatFlow que assegura um equilíbrio uniforme de vapor e temperatura.
100% seguro em todos os tecidos - mesmo os delicados, como seda, caxemira, lã, poliéster. Institutos de testes independentes para ferros utilizaram o PerfectCare nas peças de roupa mais delicadas que podem ser engomadas e confirmaram a excelência dos resultados de engomar.
100% rápido a passar a ferro, sem precisar de separar a roupa. Passe a ferro todas as suas peças com um vapor mais eficiente.
Prémios
3.7
de 5
60
Críticas
Conchi
05/01/2014
España
No hay que preocuparse de la temperatura para planchar tipo de ropa y de la cal
Plancha de muy fácil limpieza y manejo ya que no hay que regular la temperatura ni preocuparse de la cal
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Plancha de vapor PerfectCare Azur GC4914/20
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Plancha de vapor PerfectCare Azur GC4914/20
oskrki
05/12/2013
España
Sencillísima de utilizar
La compramos hace un mes y la verdad es que es una pasada. Estamos encantadísimos con ella. Más fácil de utlizar imposible, encencer y listo (vamos sólo faltaría que planchase sola). La suela fenomenal. El vapor... uff sobra con el modo eco, pero por si acaso tienes el modo normal y el golpe de vapor. Cable largo........... No se me ocurre nada malo.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Plancha de vapor PerfectCare Azur GC4914/20
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Plancha de vapor PerfectCare Azur GC4914/20
SuDo
03/02/2017
United Kingdom
Hassle-free Ironing
We bought this a few months ago and I thinks it's probably the best iron I've owned. The best feature is the OptimalTemp which means there is no need to adjust heat settings, it's all worked out for you. What this means for me is that my husband's work shirts no longer have scorched collar tips or seams and my ironing takes around half the time it used to. It could be a fraction hotter at times but I haven't found that the quality of the ironing is impeded as a result. I was surprised by the amount of negative reviews this iron has received; I have recommended it to two work colleagues who have also purchased the same model and are impressed by how it performs.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Azur GC4914/20 Steam iron
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Azur GC4914/20 Steam iron