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  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
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  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Main in-use photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron

Descontinuado

PerfectCare AzurFerro a vapor

GC4914/20

3.7

| (60) Críticas

1 prémio

Engomar simples, não necessita de regulações

Engome qualquer peça de roupa que possa ser passada a ferro, como seda, linho, algodão, caxemira; por ordem aleatória, sem precisar de ajustar a temperatura. O PerfectCare Azur fornece resultados perfeitos sem riscos de queimar ou criar brilho. Passar a ferro tornou-se mais simples do que nunca.

Ver todos os benefícios

Engomar aperfeiçoado

Engomar simples, não necessita de regulações

  • Vapor 50 g/min.; jacto de vapor, 190 g

  • Base T-ionicGlide

  • Desativ. autom. segurança+anticalcário

  • Seguro para todas as peças engomáveis

Tecnologia OptimalTemp: combinação perfeita de temperatura

Tecnologia OptimalTemp: combinação perfeita de temperatura

A última revolução no engomar para lhe oferecer a combinação perfeita de vapor e temperatura. Concebida para lhe oferecer um engomar rápido, óptimos resultados em vincos difíceis, engomar sem regulações e segurança em todos os tecidos que podem ser engomados. A combinação perfeita de vapor e temperatura graças a: 1) Processador de controlo inteligente que regula a temperatura 2) Tecnologia HeatFlow que assegura um equilíbrio uniforme de vapor e temperatura.

100% seguro em todas as peças que podem ser engomadas

100% seguro em todas as peças que podem ser engomadas

100% seguro em todos os tecidos - mesmo os delicados, como seda, caxemira, lã, poliéster. Institutos de testes independentes para ferros utilizaram o PerfectCare nas peças de roupa mais delicadas que podem ser engomadas e confirmaram a excelência dos resultados de engomar.

100% rápido em todos os tecidos, nenhum ferro a vapor é mais rápido

100% rápido a passar a ferro, sem precisar de separar a roupa. Passe a ferro todas as suas peças com um vapor mais eficiente.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Imagem de VRS_PBTAWARD66

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.7

de 5

60

Críticas

05/01/2014

España

España

No hay que preocuparse de la temperatura para planchar tipo de ropa y de la cal

Plancha de muy fácil limpieza y manejo ya que no hay que regular la temperatura ni preocuparse de la cal

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Plancha de vapor PerfectCare Azur GC4914/20

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Plancha de vapor PerfectCare Azur GC4914/20

05/12/2013

España

España

Sencillísima de utilizar

La compramos hace un mes y la verdad es que es una pasada. Estamos encantadísimos con ella. Más fácil de utlizar imposible, encencer y listo (vamos sólo faltaría que planchase sola). La suela fenomenal. El vapor... uff sobra con el modo eco, pero por si acaso tienes el modo normal y el golpe de vapor. Cable largo........... No se me ocurre nada malo.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Plancha de vapor PerfectCare Azur GC4914/20

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Plancha de vapor PerfectCare Azur GC4914/20

03/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Hassle-free Ironing

We bought this a few months ago and I thinks it's probably the best iron I've owned. The best feature is the OptimalTemp which means there is no need to adjust heat settings, it's all worked out for you. What this means for me is that my husband's work shirts no longer have scorched collar tips or seams and my ironing takes around half the time it used to. It could be a fraction hotter at times but I haven't found that the quality of the ironing is impeded as a result. I was surprised by the amount of negative reviews this iron has received; I have recommended it to two work colleagues who have also purchased the same model and are impressed by how it performs.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PerfectCare Azur GC4914/20 Steam iron

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PerfectCare Azur GC4914/20 Steam iron

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