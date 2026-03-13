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Descontinuado
Assistência
GC4914/20
Descontinuado
O ferro com gerador de vapor liberta água pela base
O ferro a vapor da Philips já não aquece
O ferro com gerador de vapor Philips não elimina os vincos
Por vezes ouço um som tipo silvo quando coloco o ferro no suporte. É uma situação normal?
A luz de ferro pronto do meu ferro a vapor Philips está intermitente
A luz Calc-Clean no ferro com gerador de vapor Philips pisca