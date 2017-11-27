ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Main in-use photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Main in-use photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron

Descontinuado

PerfectCare AzurFerro a vapor

GC4918/30

4.5

| (47) Críticas | 96% recomendam este produto

1 prémio

Engomar simples, não necessita de regulações

Engome qualquer peça de roupa que possa ser passada a ferro, como seda, linho, algodão, caxemira; por ordem aleatória, sem precisar de ajustar a temperatura. O PerfectCare Azur fornece resultados perfeitos sem riscos de queimar ou criar brilho. Passar a ferro tornou-se mais simples do que nunca.

Ver todos os benefícios

Engomar aperfeiçoado

Engomar simples, não necessita de regulações

  • Vapor 50 g/min.; jacto de vapor 200 g

  • Base T-ionicGlide

  • Desativ. autom. segurança+anticalcário

  • Seguro para todas as peças engomáveis

Tecnologia OptimalTemp: combinação perfeita de temperatura

Tecnologia OptimalTemp: combinação perfeita de temperatura

A última revolução no engomar para lhe oferecer a combinação perfeita de vapor e temperatura. Concebida para lhe oferecer um engomar rápido, óptimos resultados em vincos difíceis, engomar sem regulações e segurança em todos os tecidos que podem ser engomados. A combinação perfeita de vapor e temperatura graças a: 1) Processador de controlo inteligente que regula a temperatura 2) Tecnologia HeatFlow que assegura um equilíbrio uniforme de vapor e temperatura.

100% seguro em todas as peças que podem ser engomadas

100% seguro em todas as peças que podem ser engomadas

100% seguro em todos os tecidos - mesmo os delicados, como seda, caxemira, lã, poliéster. Institutos de testes independentes para ferros utilizaram o PerfectCare nas peças de roupa mais delicadas que podem ser engomadas e confirmaram a excelência dos resultados de engomar.

100% rápido em todos os tecidos, nenhum ferro a vapor é mais rápido

100% rápido a passar a ferro, sem precisar de separar a roupa. Passe a ferro todas as suas peças com um vapor mais eficiente.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

  • Imagem de VRS_PBTAWARD66

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.5

de 5

47

Críticas

96%

recomendam este produto

2

27/11/2017

España

España

Encantado de la vida.

Muy Buenos Días, estoy muy contento con este modelo de plancha y tengo que dar gracias a la ayuda que me brindaron ustedes para eslegir este modelo concretamente para mis necesidades perfecta, Gracias.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Plancha de vapor PerfectCare Azur GC4918/30

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Plancha de vapor PerfectCare Azur GC4918/30

05/01/2014

United Kingdom

United Kingdom

This steam iron exceeded all expectations

Having osteoarthritis in my hands, I needed an iron that would do the job without causing me too much pain. This iron meets that criteria in spades! Although it is fairly heavy compared to some, the uniqueT-ionic glide of the soleplate makes it feel much lighter and requires no effort to move the iron over the garment. The amount of stem produced is fantastic and the OptimalTemp technology takes all the guesswork out of correct temperature settings.Crease removal is therefore easy-peasy. This is the first time that my husband has not had to finish the ironing for me! Also the design of the power cord is brilliant - keeping it well away from the garment and not rubbing my hand like my last iron - wonderful!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PerfectCare Azur GC4918/30 Steam iron

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PerfectCare Azur GC4918/30 Steam iron

14/12/2014

België

België

Rapide et pratique, BEST OFF

Appareil complet, excessivement pratique, on branche on repasse tout est automatique et parfait, surement le meilleur far que j'ai jamais utiliser !

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Fer vapeur PerfectCare Azur GC4918/30

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Fer vapeur PerfectCare Azur GC4918/30

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis