Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Engomar simples, não necessita de regulações
Engome qualquer peça de roupa que possa ser passada a ferro, como seda, linho, algodão, caxemira; por ordem aleatória, sem precisar de ajustar a temperatura. O PerfectCare Azur fornece resultados perfeitos sem riscos de queimar ou criar brilho. Passar a ferro tornou-se mais simples do que nunca.
Vapor 50 g/min.; jacto de vapor 200 g
Base T-ionicGlide
Desativ. autom. segurança+anticalcário
Seguro para todas as peças engomáveis
A última revolução no engomar para lhe oferecer a combinação perfeita de vapor e temperatura. Concebida para lhe oferecer um engomar rápido, óptimos resultados em vincos difíceis, engomar sem regulações e segurança em todos os tecidos que podem ser engomados. A combinação perfeita de vapor e temperatura graças a: 1) Processador de controlo inteligente que regula a temperatura 2) Tecnologia HeatFlow que assegura um equilíbrio uniforme de vapor e temperatura.
100% seguro em todos os tecidos - mesmo os delicados, como seda, caxemira, lã, poliéster. Institutos de testes independentes para ferros utilizaram o PerfectCare nas peças de roupa mais delicadas que podem ser engomadas e confirmaram a excelência dos resultados de engomar.
100% rápido a passar a ferro, sem precisar de separar a roupa. Passe a ferro todas as suas peças com um vapor mais eficiente.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
Prémios
4.5
de 5
47
Críticas
96%
recomendam este produto
Joseluis13
27/11/2017
España
Encantado de la vida.
Muy Buenos Días, estoy muy contento con este modelo de plancha y tengo que dar gracias a la ayuda que me brindaron ustedes para eslegir este modelo concretamente para mis necesidades perfecta, Gracias.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Plancha de vapor PerfectCare Azur GC4918/30
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Plancha de vapor PerfectCare Azur GC4918/30
shirlsnal
05/01/2014
United Kingdom
This steam iron exceeded all expectations
Having osteoarthritis in my hands, I needed an iron that would do the job without causing me too much pain. This iron meets that criteria in spades! Although it is fairly heavy compared to some, the uniqueT-ionic glide of the soleplate makes it feel much lighter and requires no effort to move the iron over the garment. The amount of stem produced is fantastic and the OptimalTemp technology takes all the guesswork out of correct temperature settings.Crease removal is therefore easy-peasy. This is the first time that my husband has not had to finish the ironing for me! Also the design of the power cord is brilliant - keeping it well away from the garment and not rubbing my hand like my last iron - wonderful!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Azur GC4918/30 Steam iron
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Azur GC4918/30 Steam iron
Domi7
14/12/2014
België
Rapide et pratique, BEST OFF
Appareil complet, excessivement pratique, on branche on repasse tout est automatique et parfait, surement le meilleur far que j'ai jamais utiliser !
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Fer vapeur PerfectCare Azur GC4918/30
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Fer vapeur PerfectCare Azur GC4918/30