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Descontinuado

Azur EliteFerro a vapor com tecnologia OptimalTEMP

GC5034/20

5
| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

1 prémio

O nosso ferro a vapor mais inteligente e mais potente
Ferro potente e inteligente para resultados perfeitos e mais rápidos. Engome tudo, de calças de ganga a seda, sem risco de queimar graças à tecnologia OptimalTEMP. O modo de vapor avançado DynamiQ garante a quantidade certa de vapor potente quando é necessário*
Ver todos os benefícios

Garantia de que não queima, com utilização inteligente de vapor

O nosso ferro a vapor mais inteligente e mais potente

  • 3000 W

  • Vapor contínuo de 65 g/min.

  • Jacto de vapor de 260 g

  • Base SteamGlide Plus

Tecnologia OptimalTemp: Garantia de que não queima, sem regulações

Tecnologia OptimalTemp: Garantia de que não queima, sem regulações

Graças à tecnologia OptimalTEMP, garantimos que este ferro nunca irá queimar tecidos que possam ser engomados, desde calças de ganga a seda, de linho a caxemira em segurança, por qualquer ordem, sem ter de aguardar que a temperatura se ajuste ou pré-separar a roupa. Os ferros a vapor com OptimalTEMP da Philips tornam o engomar mais fácil e rápido e foram testados por especialistas em tecidos independentes.

Modos de vapor práticos: DynamiQ, MAX, ECO e OFF

Modos de vapor práticos: DynamiQ, MAX, ECO e OFF

Escolha entre vários modos de vapor. O modo DynamiQ fornece automaticamente a quantidade certa de vapor quando necessário, o modo MAX acaba com os vincos mais difíceis com o potente vapor contínuo, o modo de vapor ECO com o vapor contínuo mínimo economiza até 20% no consumo de energia e o vapor em OFF permite-lhe desligar o vapor

Modo DynamiQ, libertação inteligente do vapor para resultados perfeitos

Modo DynamiQ, libertação inteligente do vapor para resultados perfeitos

Graças ao sensor DynamiQ, o sensor de movimento mais avançado utilizado por ferros a vapor sabe com precisão quando é que o ferro está em movimento e quando está parado. O modo de vapor DynamiQ liberta automaticamente a quantidade perfeita de vapor para obter bons resultados de engomar mais rapidamente. O vapor começa automaticamente quando o ferro está em movimento e pára quando este não se move, para a máxima conveniência e um engomar sem esforço.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

5.0

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

07/06/2018

Portugal

Portugal

Muito bom mesmo

Muito bom este ferro, não tive melhor ainda, parabéns.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur Elite GC5034/20 Ferro a vapor com tecnologia OptimalTEMP

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur Elite GC5034/20 Ferro a vapor com tecnologia OptimalTEMP

05/03/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Η κριτική μου για το Azur Elite GC5034/20

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ατμοσιδερο.....επιτελους μια κατασκευη που λειτουργει οπως πρεπει.....η ουσια ειναι στην λειτουργια ID που δεν χρειαζεται επιπλεον να ξεχωριζεις τα ειδη υφασματων προς σιδερωμα και να αλλαζεις θερμοκρασιες.....το γεμισμα με νερακι βρυσης, πανευκολα και πολυ ανετα.....η εξαγωγη αλατων απο το ειδικο πισω καπακι λυνει τα χερια.....ευχαριστημενος απολυτα

Pontos positivos

ναι

Pontos negativos

οχι

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Esta avaliação foi feita para Azur Elite GC5034/20 Ατμοσίδερο με τεχνολογία OptimalTemp

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Avisos legais

  1. Em todos os tecidos que podem ser passados a ferro

  2. Em comparação com o GC4910