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Descontinuado
3000 W
Vapor contínuo de 65 g/min.
Jacto de vapor de 260 g
Base SteamGlide Plus
Graças à tecnologia OptimalTEMP, garantimos que este ferro nunca irá queimar tecidos que possam ser engomados, desde calças de ganga a seda, de linho a caxemira em segurança, por qualquer ordem, sem ter de aguardar que a temperatura se ajuste ou pré-separar a roupa. Os ferros a vapor com OptimalTEMP da Philips tornam o engomar mais fácil e rápido e foram testados por especialistas em tecidos independentes.
Escolha entre vários modos de vapor. O modo DynamiQ fornece automaticamente a quantidade certa de vapor quando necessário, o modo MAX acaba com os vincos mais difíceis com o potente vapor contínuo, o modo de vapor ECO com o vapor contínuo mínimo economiza até 20% no consumo de energia e o vapor em OFF permite-lhe desligar o vapor
Graças ao sensor DynamiQ, o sensor de movimento mais avançado utilizado por ferros a vapor sabe com precisão quando é que o ferro está em movimento e quando está parado. O modo de vapor DynamiQ liberta automaticamente a quantidade perfeita de vapor para obter bons resultados de engomar mais rapidamente. O vapor começa automaticamente quando o ferro está em movimento e pára quando este não se move, para a máxima conveniência e um engomar sem esforço.
Prémios
5.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
Telma
07/06/2018
Portugal
Muito bom mesmo
Muito bom este ferro, não tive melhor ainda, parabéns.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur Elite GC5034/20 Ferro a vapor com tecnologia OptimalTEMP
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur Elite GC5034/20 Ferro a vapor com tecnologia OptimalTEMP
iakkipr
05/03/2022
Ελλάδα
Η κριτική μου για το Azur Elite GC5034/20
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ατμοσιδερο.....επιτελους μια κατασκευη που λειτουργει οπως πρεπει.....η ουσια ειναι στην λειτουργια ID που δεν χρειαζεται επιπλεον να ξεχωριζεις τα ειδη υφασματων προς σιδερωμα και να αλλαζεις θερμοκρασιες.....το γεμισμα με νερακι βρυσης, πανευκολα και πολυ ανετα.....η εξαγωγη αλατων απο το ειδικο πισω καπακι λυνει τα χερια.....ευχαριστημενος απολυτα
Pontos positivos
ναι
Pontos negativos
οχι
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur Elite GC5034/20 Ατμοσίδερο με τεχνολογία OptimalTemp
Sim, recomendo este produto
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Em todos os tecidos que podem ser passados a ferro
Em comparação com o GC4910