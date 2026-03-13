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Descontinuado
Assistência
GC6310/03
Descontinuado
User Manual Philips Pressurized ironing system
O 6310 foi criado para reduzir o tempo de engomar. O jacto de vapor até 85 g/min e a pressão de vapor até 3,5 bares penetram em profundidade nas fibras, proporcionando um resultado excepcionalmente rápido e profissional, mesmo nos tecidos mais difíceis.