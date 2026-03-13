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Manuais e documentação

User Manual Philips Pressurized ironing system

  • PDF ficheiro, 1.1 MB
  • 13 March 2026

O 6320 foi criado para reduzir o tempo de engomar. O jacto de vapor até 90 g/min e a pressão de vapor até 3,7 bares penetram em profundidade nas fibras, proporcionando um resultado excepcionalmente rápido e profissional, mesmo nos tecidos mais difíceis.

  • PDF ficheiro
  • 29 March 2026

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