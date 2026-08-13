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Descontinuado
GC6360/02
Duplique a sua velocidade de engomar com vapor pressurizado. Este penetra profundamente nos tecidos, tornando o engomar mais rápido e mais fácil, mesmo em tecidos difíceis.
O jacto de vapor de 110 g do ferro permite-lhe remover facilmente mesmo os vincos mais difíceis.
Prémios
Críticas