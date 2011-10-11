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Descontinuado

6400 seriesSistema de engomar pressurizado

GC6440/02

4.6
| (8) Críticas | 100% recomendam este produto

1 prémio

Duplique a velocidade de engomar com o vapor pressurizado
Para um ferro portátil de tamanho compacto e o dobro da capacidade de engomar com vapor pressurizado.
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Sistema de engomar compacto potente, bloqueio de transporte

Duplique a velocidade de engomar com o vapor pressurizado

  • Bloqueio de transporte

  • ECO

Pressão de vapor até 4 bares para um engomar rápido

Pressão de vapor até 4 bares para um engomar rápido

Duplique a sua velocidade de engomar com vapor pressurizado. Este penetra profundamente nos tecidos, tornando o engomar mais rápido e mais fácil, mesmo em tecidos difíceis.

Vapor contínuo de até 100 g/min

Vapor contínuo de até 100 g/min

Quanto mais abundante for o vapor, mais rápido é o engomar. A tecnologia exclusiva usada num ferro com gerador de vapor da Philips gera um vapor potente permitindo passar a ferro de uma forma mais simples, melhor e mais rápida.

Ferro leve e ergonómico de 1,2 kg

Ferro leve e ergonómico de 1,2 kg

O design ergonómico do ferro torna o engomar confortável esforçando menos o pulso. A pega vertical garante uma posição natural reduzindo o esforço durante o engomar. O design do ferro também evita os movimentos repetitivos provocados pela colocação do ferro no respectivo suporte. O ferro é leve (1,2 kg) para uma experiência de engomar fácil e confortável.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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4.6

de 5

8

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

11/10/2011

Nederland

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goed functioneel apparaat

perfect werkend strijksysteem, wat ik al veel eerder had moeten aanschaffen

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Esta avaliação foi feita para 6400 series GC6440 Strijksysteem met stoomdruk

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10/10/2011

Nederland

Nederland

fantastisch/uitstekend

geweldig,en door de krachtige stoom hoef je maar aan één kant te strijken.sneller klaar

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09/10/2011

Nederland

Nederland

Geweldig fijn strijkijzer

Het strijkt zo makkelijk, het glijdt over de stof heen. Veel fijner dan mijn vorige (ook Phlips) stoomsysteem ijzer. Ook het feit dat je niets in hoeft te stellen is ideaal. Ook is het veel lichter. Ik hou niet zo van strijken maar dit maakt het wel een heel stuk plezieriger. Ik geef een dikke 10 !

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