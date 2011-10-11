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Descontinuado
Bloqueio de transporte
ECO
Duplique a sua velocidade de engomar com vapor pressurizado. Este penetra profundamente nos tecidos, tornando o engomar mais rápido e mais fácil, mesmo em tecidos difíceis.
Quanto mais abundante for o vapor, mais rápido é o engomar. A tecnologia exclusiva usada num ferro com gerador de vapor da Philips gera um vapor potente permitindo passar a ferro de uma forma mais simples, melhor e mais rápida.
O design ergonómico do ferro torna o engomar confortável esforçando menos o pulso. A pega vertical garante uma posição natural reduzindo o esforço durante o engomar. O design do ferro também evita os movimentos repetitivos provocados pela colocação do ferro no respectivo suporte. O ferro é leve (1,2 kg) para uma experiência de engomar fácil e confortável.
Prémios
4.6
de 5
8
Críticas
100%
recomendam este produto
netje59
11/10/2011
Nederland
goed functioneel apparaat
perfect werkend strijksysteem, wat ik al veel eerder had moeten aanschaffen
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Esta avaliação foi feita para 6400 series GC6440 Strijksysteem met stoomdruk
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sien54
10/10/2011
Nederland
fantastisch/uitstekend
geweldig,en door de krachtige stoom hoef je maar aan één kant te strijken.sneller klaar
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macar
09/10/2011
Nederland
Geweldig fijn strijkijzer
Het strijkt zo makkelijk, het glijdt over de stof heen. Veel fijner dan mijn vorige (ook Phlips) stoomsysteem ijzer. Ook het feit dat je niets in hoeft te stellen is ideaal. Ook is het veel lichter. Ik hou niet zo van strijken maar dit maakt het wel een heel stuk plezieriger. Ik geef een dikke 10 !
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