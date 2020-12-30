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  • Standard Product Photo Philips Travel iron Travel iron GC650/02
  • Product Detail Photograph Philips Travel iron Travel iron GC650/02
  • Alternative Product Photograph Philips Travel iron Travel iron GC650/02
  • Alternative Product Photograph Philips Travel iron Travel iron GC650/02
  • Standard Product Photo Philips Travel iron Travel iron GC650/02
  • Product Detail Photograph Philips Travel iron Travel iron GC650/02
  • Alternative Product Photograph Philips Travel iron Travel iron GC650/02
  • Alternative Product Photograph Philips Travel iron Travel iron GC650/02

Descontinuado

Travel ironFerro de viagem

GC650/02

1 prémio

Potência e precisão

Este ferro incrivelmente compacto e de design perfeito dá-lhe excelentes resultados onde quer que esteja. Graças ao seu potente caudal de vapor e pega ergonómica exclusiva, remover os vincos é tão eficaz e simples como quando utiliza o seu ferro normal.

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Resultados profissionais em viagem!

Potência e precisão

  • Vapor 6 g/min.; jacto de vapor 45 g

  • Base antiaderente

  • 800 Watts

O jacto de vapor ajuda a remover facilmente os vincos persistentes

O jacto de vapor ajuda a remover facilmente os vincos persistentes

O jacto de vapor ajuda a remover facilmente os vincos persistentes.

Estojo de transporte para levar o seu ferro em viagem

Estojo de transporte para levar o seu ferro em viagem

Estojo de transporte para levar o seu ferro em viagem para onde quiser.

O ferro pode ser utilizado com água da torneira

O ferro pode ser utilizado com água da torneira

Especificações técnicas

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Prémios

  • Imagem de VRS_PBTAWARD66

Críticas

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