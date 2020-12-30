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Descontinuado
GC650/02
Potência e precisão
Este ferro incrivelmente compacto e de design perfeito dá-lhe excelentes resultados onde quer que esteja. Graças ao seu potente caudal de vapor e pega ergonómica exclusiva, remover os vincos é tão eficaz e simples como quando utiliza o seu ferro normal.
Vapor 6 g/min.; jacto de vapor 45 g
Base antiaderente
800 Watts
O jacto de vapor ajuda a remover facilmente os vincos persistentes.
Estojo de transporte para levar o seu ferro em viagem para onde quiser.
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Prémios
Críticas