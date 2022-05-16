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  • Engomar mais rápido com 2 vezes mais vapor*
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PerfectCare Compact EssentialFerro com gerador de vapor

GC6842/30

4.5
| (12) Críticas | 92% recomendam este produto

1 prémio

Engomar mais rápido com 2 vezes mais vapor*
O vapor potente e contínuo funciona mais depressa do que um ferro a vapor, sem necessidade de regulações de temperatura ou de vapor graças à tecnologia OptimalTEMP. Compacto e leve para uma armazenamento fácil.
Ver todos os benefícios

Garantia de não queimar*

Engomar mais rápido com 2 vezes mais vapor*

  • Pressão máx. da bomba de 6 bares

  • Jato de vapor de até 360 g

  • Depós. de água fixo de 1,3 L

  • Bloqueio de transporte

Vapor potente para a melhor remoção de vincos

Vapor potente para a melhor remoção de vincos

O vapor forte e contínuo vence até os tecidos mais grossos com toda a facilidade. Veja os vincos persistentes a derreter com um jato de super vapor extra apenas onde é necessário. Este vapor extra é ideal para usar o vapor vertical para arejar as roupas e cortinas.

Tecnologia OptimalTEMP, sem necessidade de regulações de temperatura

Tecnologia OptimalTEMP, sem necessidade de regulações de temperatura

Engome tudo, desde calças de ganga até seda, sem precisar de ajustar a temperatura. Graças à função OptimalTEMP, não são necessários botões nem reguladores. Por isso, não há necessidade de dividir a roupa previamente, nem de aguardar que o ferro aqueça e arrefeça. Está pronto para qualquer tecido, em qualquer altura

Bloqueio de transporte para transporte fácil e seguro

Bloqueio de transporte para transporte fácil e seguro

Bloqueie o seu ferro de forma segura na estação de base para um fácil transporte pela casa e para reduzir o risco de tocar acidentalmente na base quente.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.5

de 5

12

Críticas

92%

recomendam este produto

3
2

16/05/2022

Portugal

Portugal

Otimo produto

Gostei muito deste ferro. Foi uma boa surpresa em termos de vapor e de deslizar da base. Qualidade de materiais!

Pontos positivos

Rapido

Pontos negativos

Nada a apontar

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ferro com gerador de vapor

Sim, recomendo este produto

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03/12/2021

Portugal

Portugal

Só tenho uma palavra... INCRÍVEL

Estamos a falar de um produto que toda as pessoas que passam a ferro deveriam de ter, com este ferro não existe peças de roupa que não se possa passar, o ferro percebe que peça de roupa é e adapta a temperatura... É Genial nunca mais queimei roupa :)

Pontos positivos

Leve , temperatura do ferro automática

Pontos negativos

O valor nada mais...

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22/07/2021

Portugal

Portugal

O produto é prático, fácil e rápido de utilizar

O produto é confortável, leve, permite passar a roupa com extrema facilidade e rapidez sem atrapalhar poupando assim grande parte do dia a exercer a tarefa.

Pontos positivos

Leve, confortável, desliza com facilidade, prático, alcança os cantos todos, fio de ligação à tomada longo e super acessível, tem esconderijo para os fios na parte interior abaixo do depósito com água o que permite conforto ao guardar o produto. Tem botão de segurança que prende o ferro para o transportar. Tem um botão para emitir vapor quando e quanto quiser sem necessidade de escolher e regular temperatura, é adequado a todos os tecidos. O tecido fica extra suave após a utilização do produto oferecendo um aspeto de roupa nova. A cor é super agradável, o design é lindo. Permite fácil eliminação de calcário num depósito próprio, após 3 meses de utilização frequente.

Pontos negativos

Nada consta sobre

Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Em todos os tecidos que podem ser passados a ferro

  2. Em comparação com o ferro a vapor PowerLife da Philips

  3. até 30% de poupança de energia com base na IEC 603311, em comparação com o FastCare Compact na definição de temperatura MAX