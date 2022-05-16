Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Pressão máx. da bomba de 6 bares
Jato de vapor de até 360 g
Depós. de água fixo de 1,3 L
Bloqueio de transporte
O vapor forte e contínuo vence até os tecidos mais grossos com toda a facilidade. Veja os vincos persistentes a derreter com um jato de super vapor extra apenas onde é necessário. Este vapor extra é ideal para usar o vapor vertical para arejar as roupas e cortinas.
Engome tudo, desde calças de ganga até seda, sem precisar de ajustar a temperatura. Graças à função OptimalTEMP, não são necessários botões nem reguladores. Por isso, não há necessidade de dividir a roupa previamente, nem de aguardar que o ferro aqueça e arrefeça. Está pronto para qualquer tecido, em qualquer altura
Bloqueie o seu ferro de forma segura na estação de base para um fácil transporte pela casa e para reduzir o risco de tocar acidentalmente na base quente.
Prémios
4.5
de 5
12
Críticas
92%
recomendam este produto
RitaM22
16/05/2022
Portugal
Otimo produto
Gostei muito deste ferro. Foi uma boa surpresa em termos de vapor e de deslizar da base. Qualidade de materiais!
Pontos positivos
Rapido
Pontos negativos
Nada a apontar
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ferro com gerador de vapor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ferro com gerador de vapor
kzero
03/12/2021
Portugal
Parte da promoção
Só tenho uma palavra... INCRÍVEL
Estamos a falar de um produto que toda as pessoas que passam a ferro deveriam de ter, com este ferro não existe peças de roupa que não se possa passar, o ferro percebe que peça de roupa é e adapta a temperatura... É Genial nunca mais queimei roupa :)
Pontos positivos
Leve , temperatura do ferro automática
Pontos negativos
O valor nada mais...
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ferro com gerador de vapor
Sim, recomendo este produto
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Malina7
22/07/2021
Portugal
Parte da promoção
O produto é prático, fácil e rápido de utilizar
O produto é confortável, leve, permite passar a roupa com extrema facilidade e rapidez sem atrapalhar poupando assim grande parte do dia a exercer a tarefa.
Pontos positivos
Leve, confortável, desliza com facilidade, prático, alcança os cantos todos, fio de ligação à tomada longo e super acessível, tem esconderijo para os fios na parte interior abaixo do depósito com água o que permite conforto ao guardar o produto. Tem botão de segurança que prende o ferro para o transportar. Tem um botão para emitir vapor quando e quanto quiser sem necessidade de escolher e regular temperatura, é adequado a todos os tecidos. O tecido fica extra suave após a utilização do produto oferecendo um aspeto de roupa nova. A cor é super agradável, o design é lindo. Permite fácil eliminação de calcário num depósito próprio, após 3 meses de utilização frequente.
Pontos negativos
Nada consta sobre
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ferro com gerador de vapor
Sim, recomendo este produto
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Em todos os tecidos que podem ser passados a ferro
Em comparação com o ferro a vapor PowerLife da Philips
até 30% de poupança de energia com base na IEC 603311, em comparação com o FastCare Compact na definição de temperatura MAX