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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
GC7833/80
Pressão máx. da bomba de 6 bares
Jato de vapor de até 350 g
Depósito de água de 1,5 l
Bloqueio de transporte
O vapor forte e contínuo vence até os tecidos mais grossos com toda a facilidade. Veja os vincos persistentes a derreter com um jato de super vapor extra apenas onde é necessário. Este vapor extra é ideal para usar o vapor vertical para arejar as roupas e cortinas.
Engome tudo, desde seda até calças de ganga, sem precisar de ajustar a temperatura. Graças à função OptimalTEMP, não são necessários botões nem reguladores. Por isso, não há necessidade de dividir a roupa previamente, nem de aguardar que o ferro aqueça e arrefeça. Está pronto para qualquer tecido, em qualquer altura.
Graças à tecnologia OptimalTEMP, garantimos que este ferro nunca irá queimar tecidos que possam ser engomados. Pode até deixá-lo voltado para baixo sobre as suas roupas ou tábua de engomar. Não queima, não deixa brilho. Garantido.
Prémios
3.9
de 5
23
Críticas
George2020
17/01/2021
Portugal
Comprador verificado
Otima compra
Levezinho. Um prazer passar a ferro. Bom preco, otima compra.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Compact GC7833/80 Ferro com gerador de vapor
Sim, recomendo este produto
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Winky
18/11/2019
Portugal
Parte da promoção
Excelente Ferro com gerador de Vapor
Nunca tendo usado um ferro de caldeira fiquei muito surpreendida com a practicidade e leveza deste equipamento. O volume da caldeira de 1,5L torna o engomar mais rápido já que não e necessário estar constantemente a encher o depósito. A base do ferro está sempre à temperatura certa para cada tipo de tecido, impedindo que se estraguem com calor excessivo. A função CALC-CLEAN, com suporte próprio, mantém o equipamento nas suas condições ideais.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Compact GC7830/20 Ferro com gerador de vapor
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Gatos
12/11/2019
Portugal
Parte da promoção
Muito Bom
É leve, muito bom para mim , uma vez que tenho tendinites,
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Compact GC7830/20 Ferro com gerador de vapor
Sim, recomendo este produto
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Até 30% de poupança de energia no modo ECO em comparação com o modo Turbo com base na IEC 60311
Em comparação com o ferro a vapor Azur Performer da Philips