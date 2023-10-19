Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Pressão máx. da bomba de 6,5 bar
Jato de vapor até 420 g
Depósito de água de 1,5 l
Bloqueio de transporte
O vapor forte e contínuo vence até os tecidos mais grossos com toda a facilidade. Veja os vincos persistentes a derreter com um jato de super vapor extra apenas onde é necessário. Este vapor extra é ideal para usar o vapor vertical para arejar as roupas e cortinas.
Engome tudo, desde seda até calças de ganga, sem precisar de ajustar a temperatura. Graças à função OptimalTEMP, não são necessários botões nem reguladores. Por isso, não há necessidade de dividir a roupa previamente, nem de aguardar que o ferro aqueça e arrefeça. Está pronto para qualquer tecido, em qualquer altura.
Graças à tecnologia OptimalTEMP, garantimos que este ferro nunca irá queimar tecidos que possam ser engomados. Pode até deixá-lo voltado para baixo sobre as suas roupas ou tábua de engomar. Não queima, não deixa brilho. Garantido.
Prémios
5.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
Capelix
19/10/2023
Portugal
O melhor ferro que já tive...
Ferro excelente! Super satisfetio.... anos s/problemas.
Pontos positivos
Leve, potente e não queima a roupa!
Pontos negativos
nenhuma.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Compact GC7846/80 Ferro com gerador de vapor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Compact GC7846/80 Ferro com gerador de vapor
Vang72
26/12/2023
Ελλάδα
Comprador verificado
Εξαιρετικό
Πολύ καλό σίδερο. Αναγνωρίζει τα υφάσματα και ρυθμίζει την θερμοκρασία!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Compact GC7846/80 Σύστημα σιδερώματος
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Compact GC7846/80 Σύστημα σιδερώματος
Até 30% de poupança de energia no modo ECO em comparação com o modo Turbo com base na IEC 60311
Em comparação com o ferro a vapor Philips Azur