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  • Engomar ultra rápido
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Descontinuado

PerfectCare ExpertFerro com gerador de vapor

GC9222/02

1 prémio

Engomar ultra rápido
Engome qualquer peça de roupa que possa ser passada a ferro, como seda, linho, algodão, caxemira... por ordem aleatória, sem precisar de ajustar o ferro. O seu ferro Philips PerfectCare proporciona-lhe resultados rápidos, sem riscos de queimar ou criar brilho nas suas peças de roupa. Um engomar verdadeiramente simples.
Ver todos os benefícios

sem necessitar de ajustes da temperatura

Engomar ultra rápido

  • 5,5 bares

  • Jacto de vapor de 300 g

  • Depósito de água amovível de 1,5 l

Pressão máx. da bomba de 5,5 bares

Pressão máx. da bomba de 5,5 bares

Quanto mais abundante for o vapor, mais rápido é o engomar. É gerado um vapor potente consistente que penetra profundamente no interior das peças de roupa tornando o engomar mais rápido e melhor. A potência de vapor pode ser regulada para satisfazer as suas necessidades.

Pronto a usar em 2 minutos com reenchimentos ilimitados

Pronto a usar em 2 minutos com reenchimentos ilimitados

O vapor está pronto a ser usado em 2 min. e pode ser reabastecido a qualquer momento durante o engomar.

Depósito de água amovível de 1,5 L, até 2 horas de engomar

Depósito de água amovível de 1,5 L, até 2 horas de engomar

O depósito da água pode ser removido para ser reabastecido facilmente na torneira. A entrada de água grande torna o enchimento rápido. Graças à capacidade de 1,5 L do depósito de água, pode passar a ferro continuamente durante até 2 horas sem reabastecimentos.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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