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Descontinuado
GC9222/02
5,5 bares
Jacto de vapor de 300 g
Depósito de água amovível de 1,5 l
Quanto mais abundante for o vapor, mais rápido é o engomar. É gerado um vapor potente consistente que penetra profundamente no interior das peças de roupa tornando o engomar mais rápido e melhor. A potência de vapor pode ser regulada para satisfazer as suas necessidades.
O vapor está pronto a ser usado em 2 min. e pode ser reabastecido a qualquer momento durante o engomar.
O depósito da água pode ser removido para ser reabastecido facilmente na torneira. A entrada de água grande torna o enchimento rápido. Graças à capacidade de 1,5 L do depósito de água, pode passar a ferro continuamente durante até 2 horas sem reabastecimentos.
Prémios
Críticas