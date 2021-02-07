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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
GC9630/20
Pressão máx. de 6,7 bar
Jato de vapor de até 470 g
Depósito de água de 1,8 l
Depósito de água amovível
O depósito de água amovível permite-lhe reabastecer água facilmente a qualquer momento sem ter de parar o aparelho. Tem uma entrada de água grande para poder encher facilmente o depósito diretamente na torneira. A capacidade de 1,8 l oferece-lhe a comodidade de até 2 horas de utilização contínua, sem precisar de voltar a encher o depósito.
O modo ECO permite-lhe poupar energia sem comprometer os seus resultados de engomar. O modo ECO utiliza uma quantidade reduzida de vapor, mas continua a ser uma quantidade suficiente para passar a ferro todas as suas peças.
Com a tecnologia OptimalTemp não precisa de perder tempo a alterar definições de temperatura, a aguardar que a temperatura se ajuste ou a pré-separar a roupa. Passe a ferro desde ganga a seda com a garantia que não queima nenhum tecido graças à combinação perfeita de temperatura e vapor potente contínuo.
Prémios
3.9
de 5
9
Críticas
tsitenberg
07/02/2021
Ελλάδα
Comprador verificado
Εγγυημένο προϊόν του ονόματος Philips
Είχα και παλαιότερα ένα προηγούμενο μοντέλο και μιας και έμεινα ευχαριστημένος προτίμησα ξανά την ίδια εταιρεία.Ευκολο γρήγορο σιδέρωμα σε ελάχιστο χρόνο.Το έχω συστήσει σε όλους και δεν το αλλάζω με κανένα άλλο σύστημα σιδερώματος!!!!
Pontos positivos
Γρήγορο, αποτελεσματικό, εύχρηστο, αξίζει τα λεφτά του!
Pontos negativos
Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι κατά.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Elite GC9630/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Sim, recomendo este produto
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iLLuSioN7
28/07/2020
Ελλάδα
άψογο
το έχω χρόνια και το έχω καταβολευτεί. Γρήγορο, αξιόπιστο, ελαφρύ.
Pontos positivos
αυτόματο, ελαφρύ, γρήγορο
Pontos negativos
αφού κάνεις αυτόματη αφαλάτωση πρέπει να το βγάλεις από την πρίζα για να σταματήσει να κάνει μπιπ μπιπ να
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georkoro
10/05/2018
Ελλάδα
Αψογο
Λοιπον το συγκεκριμενο συστημα σιδερωματος το εχουμε βολευτει αφανταστα ζεσταινει σε δυο λεπτα δεν χρειαζεται να ρυθμιζεις θερμοκρασια εχει μεγαλη αυτονομια νερου 1,8 λιτρα και μπορει και σιδερωνει και καθετα με νερο βρυσης πολυ ελαφρυ κατα το σιδερωμα και με πολυ ατμο. Μπραβο στην philips!!!!!
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