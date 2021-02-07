ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Engomar sem esforço. Resultados rápidos.
  • Engomar sem esforço. Resultados rápidos.
  • Engomar sem esforço. Resultados rápidos.
  • Engomar sem esforço. Resultados rápidos.
  • Engomar sem esforço. Resultados rápidos.
  • Engomar sem esforço. Resultados rápidos.
  • Engomar sem esforço. Resultados rápidos.
  • Engomar sem esforço. Resultados rápidos.

Descontinuado

PerfectCare EliteFerro com gerador de vapor

GC9630/20

3.9
| (9) Críticas

2 Prémios

Engomar sem esforço. Resultados rápidos.
O PerfectCare Elite da Philips oferece um engomar sem esforço e resultados rápidos. Com a tecnologia OptimalTEMP, pode engomar desde ganga a seda sem necessidade de regulações de temperatura. Garantimos que não queima nenhuma peça que possa ser engomada.
Ver todos os benefícios

Engomar sem esforço. Resultados rápidos.

Engomar sem esforço. Resultados rápidos.

  • Pressão máx. de 6,7 bar

  • Jato de vapor de até 470 g

  • Depósito de água de 1,8 l

  • Depósito de água amovível

Grande depósito de água destacável para fácil enchimento

Grande depósito de água destacável para fácil enchimento

O depósito de água amovível permite-lhe reabastecer água facilmente a qualquer momento sem ter de parar o aparelho. Tem uma entrada de água grande para poder encher facilmente o depósito diretamente na torneira. A capacidade de 1,8 l oferece-lhe a comodidade de até 2 horas de utilização contínua, sem precisar de voltar a encher o depósito.

Economize energia com o modo ECO

Economize energia com o modo ECO

O modo ECO permite-lhe poupar energia sem comprometer os seus resultados de engomar. O modo ECO utiliza uma quantidade reduzida de vapor, mas continua a ser uma quantidade suficiente para passar a ferro todas as suas peças.

Engomar desde ganga a seda sem precisar de alterar a regulação da temperatura

Engomar desde ganga a seda sem precisar de alterar a regulação da temperatura

Com a tecnologia OptimalTemp não precisa de perder tempo a alterar definições de temperatura, a aguardar que a temperatura se ajuste ou a pré-separar a roupa. Passe a ferro desde ganga a seda com a garantia que não queima nenhum tecido graças à combinação perfeita de temperatura e vapor potente contínuo.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

  • Award image VRS_AWARD-961262
  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.9

de 5

9

Críticas

2

07/02/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Comprador verificado

Εγγυημένο προϊόν του ονόματος Philips

Είχα και παλαιότερα ένα προηγούμενο μοντέλο και μιας και έμεινα ευχαριστημένος προτίμησα ξανά την ίδια εταιρεία.Ευκολο γρήγορο σιδέρωμα σε ελάχιστο χρόνο.Το έχω συστήσει σε όλους και δεν το αλλάζω με κανένα άλλο σύστημα σιδερώματος!!!!

Pontos positivos

Γρήγορο, αποτελεσματικό, εύχρηστο, αξίζει τα λεφτά του!

Pontos negativos

Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι κατά.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PerfectCare Elite GC9630/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PerfectCare Elite GC9630/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

28/07/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

άψογο

το έχω χρόνια και το έχω καταβολευτεί. Γρήγορο, αξιόπιστο, ελαφρύ.

Pontos positivos

αυτόματο, ελαφρύ, γρήγορο

Pontos negativos

αφού κάνεις αυτόματη αφαλάτωση πρέπει να το βγάλεις από την πρίζα για να σταματήσει να κάνει μπιπ μπιπ να

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PerfectCare Elite GC9630/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PerfectCare Elite GC9630/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

10/05/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Αψογο

Λοιπον το συγκεκριμενο συστημα σιδερωματος το εχουμε βολευτει αφανταστα ζεσταινει σε δυο λεπτα δεν χρειαζεται να ρυθμιζεις θερμοκρασια εχει μεγαλη αυτονομια νερου 1,8 λιτρα και μπορει και σιδερωνει και καθετα με νερο βρυσης πολυ ελαφρυ κατα το σιδερωμα και με πολυ ατμο. Μπραβο στην philips!!!!!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PerfectCare Elite GC9630/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PerfectCare Elite GC9630/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis