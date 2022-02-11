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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Pressão máx. de 7,5 bar
Jato de vapor até 520 g
Depósito de água de 1,8 l
Depósito de água amovível
O depósito de água amovível permite-lhe reabastecer água facilmente a qualquer momento sem ter de parar o aparelho. Tem uma entrada de água grande para poder encher facilmente o depósito diretamente na torneira. A capacidade de 1,8 l oferece-lhe a comodidade de até 2 horas de utilização contínua, sem precisar de voltar a encher o depósito.
O modo ECO permite-lhe poupar energia sem comprometer os seus resultados de engomar. O modo ECO utiliza uma quantidade reduzida de vapor, mas continua a ser uma quantidade suficiente para passar a ferro todas as suas peças.
Com a tecnologia OptimalTemp não precisa de perder tempo a alterar definições de temperatura, a aguardar que a temperatura se ajuste ou a pré-separar a roupa. Passe a ferro desde ganga a seda com a garantia que não queima nenhum tecido graças à combinação perfeita de temperatura e vapor potente contínuo.
Prémios
4.8
de 5
181
Críticas
95%
recomendam este produto
JKHZ
11/02/2022
Portugal
Comprador verificado
Excelente funcionamento
Um produto de excelente qualidade, já tenho a alguns anos e continua como novo. Super leve, fácil de usar e de excelente temperatura e vapor que ajuda a passar roupa num instante. Recomendo a todos que como eu precisam de algo que facilite o trabalho.
Pontos positivos
Qualidade
Pontos negativos
Nenhuma
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Ferro com gerador de vapor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Ferro com gerador de vapor
19/01/2022
Portugal
Parte da promoção
Produto excelente
Escolhi 5 estrelas porque realmente o produto é fenomenal. Fácil utilização e eficaz na tarefa. 200% satisfeita e recomendo a toda a gente este produto.
Pontos positivos
Mais rápido, mais eficaz, passa melhor a roupa.
Pontos negativos
Pesado
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Ferro com gerador de vapor
Sim, recomendo este produto
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15/07/2021
Portugal
Excelente produto
Precisava de um ferro leve por motivos de saúde e este é o mais leve, passa com muita eficácia e rapidez.
Pontos positivos
ajusta a temperatura ao tecido, não queima, é leve
Pontos negativos
não tem
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Elite GC9635/20 Ferro com gerador de vapor
Sim, recomendo este produto
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