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  • Engomar sem esforço. Resultados rápidos.
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Descontinuado

PerfectCare EliteFerro com gerador de vapor

GC9635/20

4.8
| (181) Críticas | 95% recomendam este produto

1 prémio

Engomar sem esforço. Resultados rápidos.
O PerfectCare Elite da Philips oferece um engomar sem esforço e resultados rápidos. Com a tecnologia OptimalTEMP, pode engomar desde ganga a seda sem necessidade de regulações de temperatura. Garantimos que não queima nenhuma peça que possa ser engomada.
Ver todos os benefícios

Engomar sem esforço. Resultados rápidos.

Engomar sem esforço. Resultados rápidos.

  • Pressão máx. de 7,5 bar

  • Jato de vapor até 520 g

  • Depósito de água de 1,8 l

  • Depósito de água amovível

Grande depósito de água destacável para fácil enchimento

Grande depósito de água destacável para fácil enchimento

O depósito de água amovível permite-lhe reabastecer água facilmente a qualquer momento sem ter de parar o aparelho. Tem uma entrada de água grande para poder encher facilmente o depósito diretamente na torneira. A capacidade de 1,8 l oferece-lhe a comodidade de até 2 horas de utilização contínua, sem precisar de voltar a encher o depósito.

Economize energia com o modo ECO

Economize energia com o modo ECO

O modo ECO permite-lhe poupar energia sem comprometer os seus resultados de engomar. O modo ECO utiliza uma quantidade reduzida de vapor, mas continua a ser uma quantidade suficiente para passar a ferro todas as suas peças.

Engomar desde ganga a seda sem precisar de alterar a regulação da temperatura

Engomar desde ganga a seda sem precisar de alterar a regulação da temperatura

Com a tecnologia OptimalTemp não precisa de perder tempo a alterar definições de temperatura, a aguardar que a temperatura se ajuste ou a pré-separar a roupa. Passe a ferro desde ganga a seda com a garantia que não queima nenhum tecido graças à combinação perfeita de temperatura e vapor potente contínuo.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.8

de 5

181

Críticas

95%

recomendam este produto

11/02/2022

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Excelente funcionamento

Um produto de excelente qualidade, já tenho a alguns anos e continua como novo. Super leve, fácil de usar e de excelente temperatura e vapor que ajuda a passar roupa num instante. Recomendo a todos que como eu precisam de algo que facilite o trabalho.

Pontos positivos

Qualidade

Pontos negativos

Nenhuma

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Sim, recomendo este produto

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19/01/2022

Portugal

Portugal

Produto excelente

Escolhi 5 estrelas porque realmente o produto é fenomenal. Fácil utilização e eficaz na tarefa. 200% satisfeita e recomendo a toda a gente este produto.

Pontos positivos

Mais rápido, mais eficaz, passa melhor a roupa.

Pontos negativos

Pesado

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15/07/2021

Portugal

Portugal

Excelente produto

Precisava de um ferro leve por motivos de saúde e este é o mais leve, passa com muita eficácia e rapidez.

Pontos positivos

ajusta a temperatura ao tecido, não queima, é leve

Pontos negativos

não tem

Sim, recomendo este produto

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