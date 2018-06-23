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Descontinuado

Hairclipper series 3000Aparador

HC3400/15

3.6

| (41) Críticas

APARADOR DE CABELO série 3000 - corta até 2x mais rápido*

O APARADOR DE CABELO série 3000 foi construído para durar e concebido para um bom desempenho. O elemento de corte inovador, as lâminas de aço inoxidável e o pente ajustável foram concebidos para lhe proporcionar sempre um corte rápido e preciso.

Ver todos os benefícios

com tecnologia DualCut para um corte mais rápido e preciso

APARADOR DE CABELO série 3000 - corta até 2x mais rápido*

  • Lâminas em aço inoxidável

  • 13 regulações de comprimento

  • Utilização com fio

Elemento de corte duplamente afiado com fricção reduzida

Elemento de corte duplamente afiado com fricção reduzida

Modele rapidamente qualquer tipo de cabelo com a nossa tecnologia avançada DualCut, que combina um elemento de corte duplamente afiado com fricção reduzida. O elemento de corte inovador foi concebido para proporcionar sempre um bom desempenho, cortando o cabelo com o dobro da rapidez dos aparadores Philips normais.*

Lâminas em aço auto-afiáveis para se manterem afiadas durante muito tempo

Lâminas em aço auto-afiáveis para se manterem afiadas durante muito tempo

Lâminas em aço inoxidável auto-afiáveis para se manterem afiadas durante muito tempo.

Fácil de seleccionar e bloquear em 13 regulações de comprimento: 0,5 a 23 mm

Fácil de seleccionar e bloquear em 13 regulações de comprimento: 0,5 a 23 mm

Basta seleccionar e bloquear o comprimento que pretende com o pente ajustável que oferece 12 regulações de comprimento de 1 mm a 23 mm, com exactamente 2 mm entre cada comprimento. Ou pode utilizá-lo sem o pente para um corte rente de 0,5 mm.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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3.6

de 5

41

Críticas

23/06/2018

Portugal

Portugal

Excelentíssimo

Bom dia estou mto satisfeito. Espero receber da Philips promoções para continuar a usufruir da vossa marca, recomenda-se. Cumprimentos

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper

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22/11/2016

España

España

Comprador verificado

per la meva sra i jo maravellos

cortapelo funcional moderno de fácil manejo y que me ahorra mantenimiento. me gusta.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper

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13/01/2016

España

España

ESTE PRODUCTO TIENE UNAS CARACTERISTICAS EXCELENTES

LES RECOMIENDO ESTE PRODUCTO ES UNO DE LOS MEJORES QUEE TENIDO Y COMO FHILIPS NINGUNO

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper

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