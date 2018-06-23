Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
HC3400/15
APARADOR DE CABELO série 3000 - corta até 2x mais rápido*
O APARADOR DE CABELO série 3000 foi construído para durar e concebido para um bom desempenho. O elemento de corte inovador, as lâminas de aço inoxidável e o pente ajustável foram concebidos para lhe proporcionar sempre um corte rápido e preciso.
Lâminas em aço inoxidável
13 regulações de comprimento
Utilização com fio
Modele rapidamente qualquer tipo de cabelo com a nossa tecnologia avançada DualCut, que combina um elemento de corte duplamente afiado com fricção reduzida. O elemento de corte inovador foi concebido para proporcionar sempre um bom desempenho, cortando o cabelo com o dobro da rapidez dos aparadores Philips normais.*
Lâminas em aço inoxidável auto-afiáveis para se manterem afiadas durante muito tempo.
Basta seleccionar e bloquear o comprimento que pretende com o pente ajustável que oferece 12 regulações de comprimento de 1 mm a 23 mm, com exactamente 2 mm entre cada comprimento. Ou pode utilizá-lo sem o pente para um corte rente de 0,5 mm.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
Ir para acessórios e peças de substituição
3.6
de 5
41
Críticas
Quéqué
23/06/2018
Portugal
Excelentíssimo
Bom dia estou mto satisfeito. Espero receber da Philips promoções para continuar a usufruir da vossa marca, recomenda-se. Cumprimentos
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper
joverco
22/11/2016
España
Comprador verificado
per la meva sra i jo maravellos
cortapelo funcional moderno de fácil manejo y que me ahorra mantenimiento. me gusta.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper
CARLOS08
13/01/2016
España
ESTE PRODUCTO TIENE UNAS CARACTERISTICAS EXCELENTES
LES RECOMIENDO ESTE PRODUCTO ES UNO DE LOS MEJORES QUEE TENIDO Y COMO FHILIPS NINGUNO
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper
Em comparação com o seu antecessor da Philips