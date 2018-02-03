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Descontinuado

Hairclipper series 3000Aparador

HC3410/85

3.6

| (31) Críticas

APARADOR DE CABELO série 3000 - corta até 2x mais rápido*

O APARADOR DE CABELO da série 3000 foi construído para durar e concebido para um bom desempenho. O acessório de corte inovador e o pente ajustável foram concebidos para lhe proporcionar um corte sempre rápido e preciso. Também inclui um aparador confortável para pêlos de nariz, orelhas e sobrancelhas.

Ver todos os benefícios

Oferta de aparador confortável para pêlos de nariz, orelhas e sobrancelhas

APARADOR DE CABELO série 3000 - corta até 2x mais rápido*

  • Lâminas em aço inoxidável

  • 13 regulações de comprimento

  • Utilização com fio

  • Aparador para pêlos do nariz incluído

Elemento de corte duplamente afiado com fricção reduzida

Elemento de corte duplamente afiado com fricção reduzida

Modele rapidamente qualquer tipo de cabelo com a nossa tecnologia avançada DualCut, que combina um elemento de corte duplamente afiado com fricção reduzida. O elemento de corte inovador foi concebido para proporcionar um corte de cabelo com o dobro da rapidez dos aparadores Philips normais, com a confiança extra proporcionada pela protecção resistente para uma durabilidade máxima.*

Lâminas em aço auto-afiáveis para se manterem afiadas durante muito tempo

Lâminas em aço auto-afiáveis para se manterem afiadas durante muito tempo

Lâminas em aço inoxidável auto-afiáveis para se manterem afiadas durante muito tempo.

Fácil de seleccionar e bloquear em 13 regulações de comprimento: 0,5 a 23 mm

Fácil de seleccionar e bloquear em 13 regulações de comprimento: 0,5 a 23 mm

Basta seleccionar e bloquear o comprimento que pretende com o pente ajustável que oferece 12 regulações de comprimento de 1 mm a 23 mm, com exactamente 2 mm entre cada comprimento. Ou pode utilizá-lo sem o pente para um corte rente de 0,5 mm.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.6

de 5

31

Críticas

03/02/2018

España

España

Es un producto Philps

Llevo años tratando con productos Philips a mi personalmente me da confianza, naturalmente, no todo es perfección, pero tienen cierta relevancia sus productos, y esto ya da una garantía

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Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3410/85 Hair clipper

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04/10/2016

España

España

Comprador verificado

Fácil de usar y cómodo

Me gusta que no haya que cambiar las guías,el que solo lleve un peine graduable es mucho más cómodo para mí. El rendimiento es bueno,estoy contenta con la compra.

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02/12/2015

Italia

Italia

Comprador verificado

ottimo prodotto

Prodotto semplice da usare ed efficace. Lo consiglio a tutti. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

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Avisos legais

  1. Em comparação com o seu antecessor da Philips

  2. Garantia mundial de 5 anos - aplica-se apenas ao HC3410