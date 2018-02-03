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Descontinuado
HC3410/85
APARADOR DE CABELO série 3000 - corta até 2x mais rápido*
O APARADOR DE CABELO da série 3000 foi construído para durar e concebido para um bom desempenho. O acessório de corte inovador e o pente ajustável foram concebidos para lhe proporcionar um corte sempre rápido e preciso. Também inclui um aparador confortável para pêlos de nariz, orelhas e sobrancelhas.
Lâminas em aço inoxidável
13 regulações de comprimento
Utilização com fio
Aparador para pêlos do nariz incluído
Modele rapidamente qualquer tipo de cabelo com a nossa tecnologia avançada DualCut, que combina um elemento de corte duplamente afiado com fricção reduzida. O elemento de corte inovador foi concebido para proporcionar um corte de cabelo com o dobro da rapidez dos aparadores Philips normais, com a confiança extra proporcionada pela protecção resistente para uma durabilidade máxima.*
Lâminas em aço inoxidável auto-afiáveis para se manterem afiadas durante muito tempo.
Basta seleccionar e bloquear o comprimento que pretende com o pente ajustável que oferece 12 regulações de comprimento de 1 mm a 23 mm, com exactamente 2 mm entre cada comprimento. Ou pode utilizá-lo sem o pente para um corte rente de 0,5 mm.
3.6
de 5
31
Críticas
campi
03/02/2018
España
Es un producto Philps
Llevo años tratando con productos Philips a mi personalmente me da confianza, naturalmente, no todo es perfección, pero tienen cierta relevancia sus productos, y esto ya da una garantía
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3410/85 Hair clipper
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mininessie
04/10/2016
España
Comprador verificado
Fácil de usar y cómodo
Me gusta que no haya que cambiar las guías,el que solo lleve un peine graduable es mucho más cómodo para mí. El rendimiento es bueno,estoy contenta con la compra.
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donieleon
02/12/2015
Italia
Comprador verificado
ottimo prodotto
Prodotto semplice da usare ed efficace. Lo consiglio a tutti. Ottimo rapporto qualità/prezzo.
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Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3410/85 Regolacapelli
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Em comparação com o seu antecessor da Philips
Garantia mundial de 5 anos - aplica-se apenas ao HC3410