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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Trim-and-Flow
28 regulações (0,5-28 mm)
75 min. autonomia/8 h de carregamento
100% lavável
Garantia até 5 anos
Um dispositivo em que pode sempre confiar para uma aparência impecável. A tecnologia DuraPower protege o motor e a bateria contra sobrecargas, aumentando eficazmente a vida útil do aparador.
Perfeito para qualquer comprimento de corte, o aparador Philips inclui 2 pentes ajustáveis e um pente para barba adicional de 2 mm. Consiga cortes precisos de 3 a 28 mm em incrementos de 1 mm. Utilize o pente para barba curta de 2 mm para um corte curto ou para modelar a sua barba, ou retire o pente para um corte ultra rente de 0,5 mm.
As lâminas em aço de afiação automática foram concebidas para terem uma duração incrivelmente longa. Mesmo após 5 anos, cortam com a mesma precisão e exatidão do pente aparador primeiro dia.
4.6
de 5
1313
Críticas
95%
recomendam este produto
VBarr
15/10/2023
Portugal
Comprador verificado
É perfeito!
É muito rápida, nunca "engasga", uma carga dá para muitas vezes, o sistema de aumento da altura do pente perfeito. Eu corto o cabelo a mim próprio e aparo o bigode facilmente.
Pontos positivos
Independência, ganho de tempo e poupança no cabeleireiro.
Pontos negativos
Nenhuma
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Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 7000 HC7650/15 Aparador de cabelo lavável
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 7000 HC7650/15 Aparador de cabelo lavável
Plinares
02/09/2023
Portugal
Comprador verificado
Adoro
Fácil de trabalhar, leve. Tem imensos tamanhos de corte.
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Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 5000 HC5630/15 Aparador de cabelo lavável
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Teste2023
18/05/2023
Portugal
Comprador verificado
Excelente Aparelho - Simples de Utilizar
Aparelho simples de utilizar. A altura/seleção dos pentes é bastante funcional e precisa. A bateria carrega rapidamente e dura bastante tempo.
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Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 5000 HC5630/15 Aparador de cabelo lavável
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A garantia oferece uma cobertura de até 5 anos, incluindo uma garantia global padrão de 2 anos, com 3 anos adicionais disponíveis ao registar o dispositivo no prazo de 90 dias após a compra.
Aplicável exclusivamente aos modelos das séries 5000, 7000 e 9000. Disponível para o mercado global, excluindo os EUA, Canadá e China.