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Hairclipper series 5000Aparador de cabelo lavável

HC5630/13

4.6
| (1313) Críticas | 95% recomendam este produto
Corte rápido, uniforme e preciso.
O aparador de cabelo 5000 Philips proporciona um corte rápido, uniforme e preciso. As 28 regulações de comprimento do dispositivo, a tecnologia Trim-and-Flow e o sistema de lâmina dupla permitem-lhe obter rapidamente um acabamento preciso e uniforme.
Ver todos os benefícios

Precisão extra para um corte versátil.

Corte rápido, uniforme e preciso.

  • Trim-and-Flow

  • 28 regulações (0,5-28 mm)

  • 90 min. sem cabo/1&nbsp;h de carreg.

  • 100% lavável

  • Garantia até 5 anos

O modo Turbo ativa uma potência extra e garante um corte uniforme

O modo Turbo ativa uma potência extra e garante um corte uniforme

Obtenha resultados uniformes para todas as densidades de cabelo. Ative o Turbo Boost para aumentar a velocidade do motor, facilitando o corte de cabelos mais grossos ou mais densos.

28 regulações de comprimento com botão de precisão

28 regulações de comprimento com botão de precisão

Perfeito para qualquer comprimento de corte, o aparador Philips inclui 2 pentes ajustáveis e um pente para barba adicional de 2 mm. Consiga cortes precisos de 3 a 28 mm em incrementos de 1 mm. Utilize o pente para barba curta de 2 mm para um corte curto ou para modelar a sua barba, ou retire o pente para um corte ultra rente de 0,5 mm.

Mantêm-se afiadas como no primeiro dia sem lubrificação

Mantêm-se afiadas como no primeiro dia sem lubrificação

As lâminas em aço de afiação automática foram concebidas para terem uma duração incrivelmente longa. Mesmo após 5 anos, cortam com a mesma precisão e exatidão do pente aparador primeiro dia.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.6

de 5

1313

Críticas

95%

recomendam este produto

15/10/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

É perfeito!

É muito rápida, nunca "engasga", uma carga dá para muitas vezes, o sistema de aumento da altura do pente perfeito. Eu corto o cabelo a mim próprio e aparo o bigode facilmente.

Pontos positivos

Independência, ganho de tempo e poupança no cabeleireiro.

Pontos negativos

Nenhuma

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 7000 HC7650/15 Aparador de cabelo lavável

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02/09/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Adoro

Fácil de trabalhar, leve. Tem imensos tamanhos de corte.

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18/05/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Excelente Aparelho - Simples de Utilizar

Aparelho simples de utilizar. A altura/seleção dos pentes é bastante funcional e precisa. A bateria carrega rapidamente e dura bastante tempo.

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Avisos legais

  1. A garantia oferece uma cobertura de até 5 anos, incluindo uma garantia global padrão de 2 anos, com 3 anos adicionais disponíveis ao registar o dispositivo no prazo de 90 dias após a compra.

  2. Aplicável exclusivamente aos modelos das séries 5000, 7000 e 9000. Disponível para o mercado global, excluindo os EUA, Canadá e China.