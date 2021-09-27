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Nova

Hair ClipperSérie 5000

HC5721/15

4.1

| (490) Críticas | 85% recomendam este produto

Cortes versáteis para toda a família

Ofereça a si mesmo ou aos seus entes queridos um corte de cabelo preciso com o aparador de cabelo Philips 5000. Lâminas afiadas garantem resultados suaves e uniformes, enquanto o desempenho potente sem fios permite que faça a barba com conforto e confiança.

Ver todos os benefícios

Obtenha cortes de cabelo perfeitos e uniformes em casa

Cortes versáteis para toda a família

  • Lâminas em aço auto-afiáveis

  • 10 regulações de comprimento

  • Sensor PowerAdapt

  • Aparar e fluir

Personalize o seu look com 10 comprimentos ajustáveis

Personalize o seu look com 10 comprimentos ajustáveis

Com 10 regulações de comprimento, em incrementos de 3 mm, este aparador de cabelo permite-lhe controlar o seu corte com total confiança. O pente ajustável permite aparar entre 3 mm e 24mm, e removê-lo proporciona um acabamento limpo de 0,5 mm. Aparar fiável e simples.

Máxima precisão com desempenho duradouro

Máxima precisão com desempenho duradouro

As nossas lâminas auto-afiáveis de 41 mm mantêm-se afiadas durante mais tempo, garantindo um corte suave e preciso do cabelo, para um resultado uniforme e consistente em todas as utilizações.

Para um corte uniforme e fácil em casa

Para um corte uniforme e fácil em casa

Desfrute de um corte de cabelo perfeito, do início ao fim. O pente Trim and Flow foi concebido para manter o cabelo em movimento, evitando entupimentos e permitindo que o seu aparador de cabelo se mova sem esforço. Ajuda-o a manter um controlo constante e a alcançar o seu estilo ideal sem interrupções.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.1

de 5

490

Críticas

85%

recomendam este produto

27/09/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Muito bom

Polivalente. Em qualquer altura posso apresentar-me com o cabelo e barba aparados,

Pontos positivos

Prático e funcional

Pontos negativos

Não tem bateria

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3510/15 Aparador

Date of Use 2021-03-27

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3510/15 Aparador

Date of Use 2021-03-27

29/08/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Exelente

Exelente máquina, corto o cabelo e aparo a barba com ela, apenas o sistema adotado para regular a medida do corte causa um pouco de confusão porque tem 13 níveis de corte, mas após algumas utilizações consegui adaptar-me, poderia ser mais simplificado.

Pontos positivos

Ter dupla função, aparar a barba e cortar o cabelo. Bom beneficio vs custo

Pontos negativos

se colocar o pente num tamanho maior não corta.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3510/15 Aparador

Date of Use 2021-02-28

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3510/15 Aparador

Date of Use 2021-02-28

09/08/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

o produto cumpre com a função pretendida

A maquina tem um funcionamento diferente de outros modelos (pente) mas o mesmo permite manter as laminas limpas durante o corte.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Aparador

Date of Use 2021-02-09

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Aparador

Date of Use 2021-02-09

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  1. Após o registo em Philips.com no prazo de 90 dias após a compra.