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Nova
Cortes versáteis para toda a família
Ofereça a si mesmo ou aos seus entes queridos um corte de cabelo preciso com o aparador de cabelo Philips 5000. Lâminas afiadas garantem resultados suaves e uniformes, enquanto o desempenho potente sem fios permite que faça a barba com conforto e confiança.
Lâminas em aço auto-afiáveis
10 regulações de comprimento
Sensor PowerAdapt
Aparar e fluir
Com 10 regulações de comprimento, em incrementos de 3 mm, este aparador de cabelo permite-lhe controlar o seu corte com total confiança. O pente ajustável permite aparar entre 3 mm e 24mm, e removê-lo proporciona um acabamento limpo de 0,5 mm. Aparar fiável e simples.
Obtenha um corte perfeito com lâminas de aço auto-afiáveis de 41 mm, concebidas para garantir um desempenho duradouro
Desfrute de um corte de cabelo perfeito, do início ao fim. O pente Trim and Flow foi concebido para manter o cabelo em movimento, evitando entupimentos e permitindo que o seu aparador de cabelo se mova sem esforço. Ajuda-o a manter um controlo constante e a alcançar o seu estilo ideal sem interrupções.
4.1
de 5
490
Críticas
85%
recomendam este produto
Simetria
27/09/2021
Portugal
Comprador verificado
Muito bom
Polivalente. Em qualquer altura posso apresentar-me com o cabelo e barba aparados,
Pontos positivos
Prático e funcional
Pontos negativos
Não tem bateria
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3510/15 Aparador
Date of Use 2021-03-27
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3510/15 Aparador
Date of Use 2021-03-27
bazarouco
29/08/2021
Portugal
Comprador verificado
Exelente
Exelente máquina, corto o cabelo e aparo a barba com ela, apenas o sistema adotado para regular a medida do corte causa um pouco de confusão porque tem 13 níveis de corte, mas após algumas utilizações consegui adaptar-me, poderia ser mais simplificado.
Pontos positivos
Ter dupla função, aparar a barba e cortar o cabelo. Bom beneficio vs custo
Pontos negativos
se colocar o pente num tamanho maior não corta.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3510/15 Aparador
Date of Use 2021-02-28
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3510/15 Aparador
Date of Use 2021-02-28
pmfl
09/08/2021
Portugal
Comprador verificado
o produto cumpre com a função pretendida
A maquina tem um funcionamento diferente de outros modelos (pente) mas o mesmo permite manter as laminas limpas durante o corte.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Aparador
Date of Use 2021-02-09
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Aparador
Date of Use 2021-02-09
Após o registo em Philips.com no prazo de 90 dias após a compra.