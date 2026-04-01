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  • Estilo preciso e versátil
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Nova

Hair ClipperSérie 7000

HC7722/15

4.1

| (911) Críticas | 82% recomendam este produto

Estilo preciso e versátil

Desfrute de cortes de cabelo versáteis e precisos, com 28 regulações de comprimento e lâminas auto-afiáveis que se mantêm afiadas a cada utilização. Desfrute de resultados definidos e consistentes em casa.

Ver todos os benefícios

Desfrute de um desempenho eficiente para cortes confiantes

Estilo preciso e versátil

  • Lâminas em aço auto-afiáveis

  • 28 regulações de comprimento

  • Sensor PowerAdapt

  • Aparar e fluir

Personalize o seu look com 28 comprimentos ajustáveis

Personalize o seu look com 28 comprimentos ajustáveis

Crie o seu estilo com 28 regulações de comprimento, em incrementos precisos de 1 mm. Três pentes ajustáveis, com comprimentos entre 2 mm e 28 mm, permitem-lhe ter total controlo sobre qualquer estilo. Além disso, ao remover o pente, é possível obter um corte limpo de 0,5 mm. Cuidados pessoais personalizados e confiantes, agora mais simples do que nunca.

Máxima precisão com desempenho duradouro

Máxima precisão com desempenho duradouro

Obtenha um corte perfeito com lâminas de aço auto-afiáveis de 41 mm, concebidas para garantir um desempenho duradouro

Para um corte uniforme e fácil em casa

Para um corte uniforme e fácil em casa

Desfrute de um corte de cabelo perfeito, do início ao fim. O pente Trim and Flow foi concebido para manter o cabelo em movimento, evitando entupimentos e permitindo que o seu aparador de cabelo se mova sem esforço. Ajuda-o a manter um controlo constante e a alcançar o seu estilo ideal sem interrupções.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.1

de 5

911

Críticas

82%

recomendam este produto

01/04/2026

España

España

Comprador verificado

Excelente compra

Muy comoda de usar,se adapta perfectamente a la mano y gran autonomía.

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable

Date of Use 2025-03-01

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable

Date of Use 2025-03-01

31/03/2026

España

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Comprador verificado

Pelado perfecto y muy manejable

Fácil manejable , silenciosa, rápida, eficaz y con mucha precisión en el corte , muy buena máquina , buen servicio de la marca .

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable

Date of Use 2024-03-31

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable

Date of Use 2024-03-31

31/03/2026

España

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Comprador verificado

Producto top calidad/precio

Excelente calidad precio.Corta de maravilla y muy buena autonomía.

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable

Date of Use 2025-02-28

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable

Date of Use 2025-02-28

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